【9.1機場】港鐵：全港至少12車站遭毀　部份車站明天或無法重開

港鐵表示，繼昨天（8月31日）多個港鐵車站遭受到不同程度的破壞，導致五條鐵路綫需暫停列車服務後，今天（9月1日）再有人惡意破壞車站設施，全港至少有12個車站遭破壞，港鐵對這些肆意破壞行為予以最嚴厲的讉責，並已報警處理。 由於今天多個港鐵站的損毀嚴重，部分車站有機會無法在明天恢復提供服務。

港鐵指，今天截至晚上10時正，相繼有多個車站，包括東涌站、青衣站、藍田站、觀塘站、鑽石山站、樂富站、荃灣站、荔景站、沙田站、沙田圍站、兆康站及天水圍站等，被人惡意破壞，損毀閉路電視、售票機、增值機，並取走滅火筒、塗污車站等。

港鐵續指，大批人士曾闖入東涌站車站控制室範圍大肆破壞，車站人員安全受到威脅而需要緊急撤離。青衣站的車站控制室大門亦被人破壞，車站需要報警處理，並在警方協助下關閉車站。

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港鐵亦指，在機場快綫近機場站的一段軌道上，有人闖入路軌範圍並放置雜物，亦有人在外圍拋入石頭及鐵枝等雜物，對列車的安全運作構成極大的風險，基於安全考慮，機場快綫因此需要暫停服務。其後，東涌綫及迪士尼綫亦需要暫停服務。而機鐵由機場出九龍、香港的列車服務，要到晚上大約十時半才恢復。

至於周六晚上，有示威者於多條鐵路綫共32個車站進行大肆破壞，包括損毀車站控制室的玻璃窗、破壞及塗污售票機、出入閘機及閉路電視、損毀月台幕門以及將外物拋入路軌範圍等。公司先後需要暫停觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫及將軍澳綫的列車服務。

港鐵工程人員於收車後檢查設施及作出臨時維修，然而，太子、旺角及九龍灣站的損毀較嚴重，需較長時間進行修復，為安全起見，車站今早仍然關閉，列車不停這些車站。經搶修後，九龍灣站在下午約四時十分恢復服務。

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港鐵重申，車站遭衝擊感到憤怒，亦對有港鐵職員受到滋擾表示極度遺憾，而危害鐵路安全可能構成嚴重罪行，而此等行為亦可能違反禁制令，會嚴肅處理。港鐵已報警求助，並會全力配合警方調查，亦保留對這些人士追究的權利。若再發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，會嚴重影響乘客和員工的安全，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止。

而由於今天多個港鐵站的損毀嚴重，部分車站有機會無法在明天恢復提供服務。