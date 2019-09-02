【罷課罷工．直播】大專院校集會擠滿黑衣大學生　要求林鄭回應

今日（2日）是新學年開學日，10間大專院校學生會發起兩星期「罷課不罷學」行動，下午3點半將於中大百萬大道舉行罷課集會，《香港01》於現場直播集會情況。 港大、中大、科大、城大、理大、浸大、嶺大、教大、樹仁及恒大共10間大專院校學生會，要求行政長官林鄭月娥需要在9月13日下午8時前，回應香港人的「五大訴求」。

大專院校學生會於9月2日起發起學界大罷課，於中大百萬大道舉行罷課集會。（盧翊銘攝）

【16:14】有中學生響應罷課。罷課籌備平台成員稱自己是「00後」，今年18歲。她認為今個暑假十分難忘，對於不少示威者會將參與遊行示威形容為「發夢」，直言很想一切只是一場惡夢，受傷的人沒有受傷、沒人死亡，醒來可在煲底相見。她形容，罷課會影響整個社會運作，希望大家出一分力；又提醒若學生因罷課遇到校方不公平對待，應發聲為自己爭取。

【16:00】港大反送中關注組代表發言時，提議將五大訴求中的「成立獨立委員會」，轉成「解散警隊」。他批評，面對私人公司員工被政治審查、警方濫捕濫權等，香港滿布白色恐怖氣氛。他懇請大家繼續勇敢過不正常的生活，同時互相信任，爭取香港市民可重返正常、自由的生活。

【16:09】中大反送中關注組代表發言時，批評港鐵在7.21元朗黑夜事件期間，未有派員保護市民、8.31放警員入站內毆打乘客，他要求港人用盡方法「清算港鐵」。他透露，將進行「光復中大」活動，包括校巴服務不應讓旅客使用、要求校方更改同學畢業前必須到內地實習的要求，確保同學安全得保障、不會被「送中」。他發言時一度哽咽，稱近千人被捕、至少7人犧牲，呼籲中大人在艱險中奮進，「我為人人，人人為我」，不惜代價、抗爭到底。

【15:45】大會以中、英文宣布集會開始，並朗讀中英文版本的罷課宣言。他們形容現時本港站在「淪陷邊緣」，社會散播白色恐怖氣氛，但人人生而平等，眾人均有免於恐懼的自由、追求幸福的權利。他們稱，在當權者濫用公權力時，學生有義務、權利而挺身而出，宣誓與港人同行、罷課為民，延續抗爭，在罷課不罷學下，繼續以知識裝備自己，不同位國置回饋社會。他們重申毋忘抗爭義士的犧牲及付出，「不畏強權、無懼子彈橫飛、不怕白色恐怖」，要求政府回應五大訴求。發言完畢後，全場多次大聲呼叫「光復香港、時代革命」口號。

【15:30】大會宣布，由於大雨關係，集會將延至3:45分開始。

現場所見，除了中大學生會及多個學系，教大學生會、恒大學均會、樹仁學生會、浸大學生會、科大學生會、東華學院學生會等均有派員出席，並舉起旗幟。

現場人數眾多，幾乎佈滿整條百萬大道，現場絕大部分人均穿黑衣及戴上口罩。口號之聲不絕於耳，主要高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「黑警還眼」等口號。

【14:56】大學站A出口有數名身穿黑衣及防護裝備的人，在閘外呼籲出閘人士「跳閘」，有人響應，而身穿粉紅色背心的港鐵職員並沒追趕。現場消息指，曾有數名軍裝警員在大學站內出現，但最終沒出站。