【罷課】聖安當終取消操行扣分制　校長：經一事長一智　願意道歉

聖安當女書院新學年突然推出操行計分制度，按不同事項加減操行分，包括遲到扣1分，對老師不敬扣5分等，每學生以100分為基礎分，若扣減至50分，有機會留班，引起學生與舊生強烈反彈，逾兩百名學生及舊生今早在校內操場集會抗議，最終迫使校方兩日內由推出、「無限期取消」至撤回計分制。校長朱蓓蕾認為，今日社會太燥動及敏感，即使校方有良好意願，學生未會了解制度，亦難以溝通解說，故決定撤回計分制，又稱願意向學生舊生致歉，校長直言：「校長唔係聖人，經一時長一智，唔會遺忘持份者。」

朱校長在集會上同意，校方會稍後發出通告，宣布撤回操行計分制。（羅國輝攝）

約百名聖安當女書院學生今（4日）早約七時半起，以一身無校呔及腰帶裝束在校內有蓋操場舉行集會；逾150名舊生及鄰校學生手牽手，在校外門口築成人鏈聲援，要求全面撤回扣分制度，停止打壓學生。她們要求與校長朱蓓蕾對話，經過一輪協商後，校長親自到現場與學生及校友會面對談，亦同意傳媒在現場拍攝採訪，會面歷時約一小時。

校長：新制原意冀讓學生將功補過 未有信任基礎故撤回

校長朱蓓蕾表示，操行計分制自去年十月開始展開討論，諮詢過教師及家長會，原意是希望補足現有操行制度，「以前學校只有缺點，無法讓學生彌補」，希望新制可以讓學生透過參加課外活動以獲得加分，「可以拉上補下 ，將功補過。」朱校長坦言，今日社會太操動及敏感，未必會看到計分制良好意願及獎勵之處，又澄清新制非因六月社會狀況而推出。

校方昨晚已在網上公布，因同學對新制有疑慮，決定無限期取消。但朱表示，知道學生恐懼與擔心，在未有信任基礎下，無法溝通，故撤回新制，又強調日後在校政上會多考慮學生意見，強調並非打壓學生，「年輕人有睇法，日後會透過多啲諮詢渠道去增加諒解，唔需要懷疑，同意可以做得更好。」

校長：經一事長一智

她又稱，「校長唔係聖人，經一事長一智，唔會遺忘持份者。」另外，朱又指，不會處分今次集會學生，「佢哋都無做錯嘢，佢哋無破壞公物、擾亂社會安寧，而且係老師看管下做，可有之錯？」

+ 8 + 7 + 6

學生會：加減計分不平等

學生會主席易同學，批評校方事前並無諮詢過學生，而且減分事項微細，小至無帶文具都會扣分，相反，要加分卻要參與校外比賽贏取獎項，認為加減方法不平等，「犯一件事扣好多分，但唔係每個人都有運動天份，達到加分要求。」她又質疑，學校推出優缺點制度多年，為何突然在再加推出計分制，令學生處處擔憂校內表現。

昨日突推操行加減計分制 惹學生舊生恐慌

引起學生及舊生不滿，是源於學校昨日新學年突然推出操行計分制度，令人聯想為內地社會信用評分系統，有打壓學生之嫌。按學校手冊截圖，每人每學年以100分為基礎操行分，犯錯違規會扣分，表現良好則會加分，兩者均視乎行為及程度以作加減。

操行計分制扣減分數由1分至5分不等，欠功課、書、文具可扣1分；抄功課、擅自交談屢勸不改、對教師或糾察無禮扣2分；破壞課堂秩序、使用手提電話、對老師不敬扣五分；曠課及校外行為不檢等減15分。

至於加分則由1分至6分不等，如參加國際比賽勇奪優秀成績加六分。

另外，已有的記缺點及記過制度仍然保留。若學生於學年結束時操行分數不超過50分，將會不獲升班機會。