迪士尼萬聖節推大型歌舞表演　發言人：面對的環境與旅遊業界相若

下月底為一年一度的萬聖節，迪士尼樂園將於下周四（12日）至10月31日，推出活動「Disney Halloween 2019」，每日演出3埸至4場全新大型「惡人舞動迪士尼」現場歌舞匯演，《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《 101斑點狗》的女魔頭庫伊拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的壞蛋加斯頓，以及《魔髮奇綠》的嘉芙夫人，會集體唱出多首經典動畫的暗黑歌曲，其中，卡通人物Vampirina於將首度次現身樂園當中，跟到場人士拍照、互動。

迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部創作總監華文迪表示，今次全新的萬聖節活動，籌備已有一年。(梁煥敏攝)

香港迪士尼指，「惡人舞動迪士尼」表演將首推原創合唱歌「Let’s Get Wicked」，並會演繹多首舞曲外，當中亦有空中飛人、木偶戲師及魔術師進行表演，發言人亦提到，表演當中藝人會邀請觀眾上台演出，與角色一同互動。迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部創作總監華文迪表示，今次全新的萬聖節活動，籌備已有一年，因為以歌曲帶動整個歌舞匯演，最能夠帶動氣氛及震撼感亦可以用音樂去說故事。

此外，近日社會氣氛仍然等於處於緊張狀態，迪士尼發言人指，樂園所面對的與本港整體旅遊業界面對的環境相若，迪士尼方面會謹守崗位，繼續致力為賓客提供充滿創意元素的娛樂項目，以及優質服務，並推出適時優惠，吸引本地與世界各地賓客到訪，今年的萬聖節活動較去年更盛大，希望可以吸納更加多遊客及市民前來參與。