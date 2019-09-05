「哈囉喂」港大19歲女生設計「鬼屋」　融入石硤尾邨靈異事件

一年一度的海洋公園「哈囉喂全園祭」將於10月4日至31日期間舉行，其中有「鬼屋」採用本港大學生的設計元素，融入石硤尾邨H型樓宇結構、中國傳統廟宇和雕像等裝飾。 負責設計的19歲張穎詩表示，其父親曾住石硤尾邨，經常向她分享以前在邨內遇到的靈異事件，成為設計「鬼屋」靈感。

19歲港大女學生張穎詩（左二）設計「鬼屋」，融入石硤尾邨靈異事件。（李慧妍攝）

「哈囉喂全園祭」將於下月4日至31日期間10個指定日子，向公眾開放，分為六大主題區域，設有五間「鬼屋」，恐怖元素更延伸至全園。其中兩大區域「香港靈異結界」及「盂蘭老大街」則參照七、八十年代港產電影，以港人熟悉場景作設計。

「哈囉喂」以本地舊式屋邨「香港靈異結界」為主題

以本地舊式屋邨為主題的「香港靈異結界」，以真實裝置，如滑梯、跳飛機等舊式遊樂設施、小巴站、舊式流動攤檔等作佈置。負責設計鬼屋「厲鬼邨．異點靈」的香港大學建築系二年級學生張穎詩，於今年三月公園的鬼屋設計比賽中勝出，「花了兩周時間做計劃書，最困難是將概念、腦中畫面，製成圖像報告。」

一年一度的海洋公園「「哈囉喂全園祭」將於10月推行，今年的哈囉喂將以香港傳統鬼文化為主。（海洋公園提供）

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10歲起每年與父同參與哈囉喂活動

張穎詩表示，10歲起便每年與爸爸一起參與哈囉喂活動，而親手設計鬼屋成為她的夢想。她透露，爸爸曾居住石硤尾邨，「石硤尾邨在大火後，成為首批公共屋邨，在香港具有重要歷史意義，所以我想用這個主題，以新概念帶出舊情懷。」而她的爸爸則將從前在邨內遇到的靈異事件，一一告訴她，成為其設計「鬼屋」的靈感。

以父親的經歷作「鬼屋」靈感

舊式屋邨的經典H型樓宇結構，是該「鬼屋」的設計藍圖。張穎詩說：「凹字型的兩旁是公屋單位，中間空置就放有遊樂設施，會傳出小孩笑聲，都很恐怖。」此外，房間設計融入中國傳統的廟宇和雕像等裝飾，「如發出紅色詭異燈光的神主牌，再營造牆壁上、四處都有眼睛望住。」

海洋公園演藝節目總監歐陽綺華表示，期望今年活動期間的入園人數與去年相若。（海洋公園提供）

「鬼屋」將設恐怖電梯、「靈體探測儀」

公園演藝節目總監歐陽綺華讚賞張穎詩以個人身分參賽，作品符合「本地元素」，並有詳盡的圖片、資料搜集，及帶有不同驚嚇位置。她補充，「鬼屋」設有屋邨恐怖電梯，也會向每位遊客派發「靈體探測儀」，用電筒照射屋內的特定裝置，則會發出相應的聲效或效果。

對於近期的反修例事件，影響本港旅遊業及餐飲業等。公園發言人表示，過去兩個月的入園總人數較去年同期下跌26%，當中以自由行、內地及海外旅行團為主。發言人續指，哈囉喂期間的企業包場比去年升一倍，並推出多項優惠吸引本地旅客，期望今年活動期間的入園人數與去年相若。