地政總署宣布收回土瓜灣土地重建　涉1,809項私人物業權益

地政總署今日（6日）宣布收回土瓜灣春田街／崇志街、庇利街／榮光街、鴻福街／銀漢街、鴻福街／啓明街、榮光街，以及啓明街／榮光街的土地，以推行6個市區重建項目，共收回1,809項私人物業權益。 署方指，收地公告貼於有關土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會歸政府所有，合資格的住宅物業業主，除了可獲法定補償，在適當情況下，亦可獲發特惠自置居所津貼。

地政總署表示，重建項目的地盤總面積約2.1公頃，將重建作住宅用途。（資料圖片）

地政總署表示，重建項目的地盤總面積約2.1公頃，將重建作住宅用途，並附有零售和商業設施。署方又指，土地範圍內，還會興建其他設施，如社區停車場、公眾泊車位、休憩用地、社區設施等，並會展開改善道路工程，相信有助改善區內整體居住環境。

地政總署指，會根據《收回土地條例》，收回春田街／崇志街、庇利街／榮光街、鴻福街／銀漢街、鴻福街／啓明街、榮光街，以及啓明街／榮光街的相關土地，涉及1,809項私人物業權益，在收地公告張貼3個月後，受影響的權益將歸政府所有。署方續指，合資格的住宅物業業主，除了可獲法定補償，在適當情況下，亦可獲發特惠自置居所津貼，或額外津貼；至於商用物業佔用人，包括業主及租戶，則可選取特惠津貼，取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。