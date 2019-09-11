【太子站831衝突】消防處重申僅7人須送院　周四再開記者會交代

8月31日晚太子站發生嚴重警民衝突，警方在港鐵車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人頭部受傷流血。而網上更流傳有人在事件中死亡，雖然政府及警方已就事件澄清，惟未能釋除公眾疑慮。 立法會議員毛孟靜今日（11日）公開一份消防處有關太子站的行動紀錄，並再度質疑消防處多次改動傷者人數、警方指揮消防及救護員工作等。消防處再就事件作出回應，重申當時站內情況混亂，傷者分散不同位置，其位置亦時有轉換，消防處人員在初步點算時可能有重複計算部分傷者，處方將於明日（12日）舉行記者會再作交代。

民主派會議召集人毛孟靜今日（11日）於記者會指，據她取得一份消防處有關太子站的行動紀錄，對當晚行動提出三點疑問，包括消防處多次改動傷者人數、警方指揮消防及救護員工作，又質疑若有為傷者掛上傷勢牌，為何會消防處仍算錯人數。

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立法會議員毛孟靜下午召開記者會，講述所取得有關消防831晚於太子站的行動紀錄內部文件。（資料圖片）

站內情況混亂 初步點算重複計算傷者

消防處晚上回應毛孟靜的說法，指需要近30分鐘才能進入車站，是由於警方在現場表示太子站當時有暴力事件發生，因此消防處人員在進入太子站時亦有需要與警方先作協調。

至於太子站的初步點算傷者數目與最終送院人數有別，消防處重申是由於當時站內情況混亂，傷者分散不同位置，其位置亦時有轉換，消防處人員在初步點算時可能有重複計算部分傷者。再者，當救護指揮官安排了7名傷者在月台上接受初步治理、分流及集中於一個地點處理後，沒有其他人士向救護人員表示需要協助。當晚最終在現場需要救護服務的7名傷者，全部經一列特別列車由救護人員護送到港鐵荔枝角站，再由候命的救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。

消防處表示，明白公眾及傳媒對太子站事件非常關注，為釋除疑慮，將於明日（12日）舉行記者會，進一步交代情況。

而消防處在事件中由於身處「暴風圈」，在官方Facebook發帖教導市民處理被蠟燙傷的應急方法後，短短數小時已引來數以百計網民留言，促請消防處交代太子站衝突事件，又質疑為何傷者數目在二次點算後有更改。

有網民留言：「人命最重要，良心更重要，任何人都應該知道831事件有幾嚴重，希望貴處能夠併棄政治枷鎖，以客觀事實及憑證去說明一切。」