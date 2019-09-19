【政策分析】訂立《禁蒙面法》是「國際標準」？淺談法國經驗

反修例示威持續，警方、示威者，以至親政府人士的武力皆有升級跡象。近日建制派不斷提出應訂立《禁蒙面法》，禁止在公眾場所遮蔽面部，方便檢控示威者。律政司司長鄭若驊日前更承認，律政司有作過相關研究。 在部分海外國家，政府或會基於等公共秩序等理由，訂立禁止蒙面的法例，甚或列明不准在示威之中蒙面，法國政府處理「黃背心」運動時，也用過此招。支持立法的陣營，亦喜歡引用這些例子，認為禁止蒙面是「國際標準」。不過訂立禁蒙面法之後，往往涉及不少實際執法困難，在討論立法時必須留意。

▼9.15示威▼

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旺角騷亂帶起討論 近日舊事重提

禁蒙面法顧名思義，就是立法禁止人們在公眾場合或是集會中遮蓋臉部，違者施加刑責或罰款。在香港，相關討論源於2016年大年初二旺角騷亂。當時不少與警方爆發衝突的示威者皆戴上口罩，減低被認出的機會。事後，多個親建制團體以至政黨皆提出禁蒙面法。不過建議引起人權組織及民主派反彈，他們認為任何示威人士都有權合理保護個人私隱。

2017年3月，民建聯立法會議員陳克勤問時任保安局局長黎棟國相關進度，黎棟國回應指政府有進行探討，但留意到社會對此有正反意見，而在旺角騷亂案中，有數人即使有遮擋面容最後亦成功入罪，政府會繼續聆聽社會各界的意見。最終，政府亦未有正式啟動立法程序。

直到今年《逃犯條例》一役，示威浪潮再起，示威者所用的裝備及武力升級，多人佩戴口罩、防毒面具等。建制政黨組織如民建聯、經民聯、新民黨等，都先後舊事重提，要求訂立禁蒙面法。

旺角騷亂中，多名戴上口罩的示威者向警方擲雜物。（資料圖片）

歐美多國有禁蒙面法 部分源於宗教問題

參考外國例子，其實很多歐美國家如法國、德國、丹麥、俄羅斯、奧地利、美國部分州份等，都有類似禁蒙面法例。法例一般也會給予一定程度的寬限，例如駕駛電單車、娛樂活動、工作或醫療需要等，都可視為合理解釋。

但當中，不少國家訂立禁蒙面法的「初心」，未必是現時香港所理解般針對暴力示威。例如在歐洲國家，禁蒙面法的立法背景，往往涉及移民、宗教等問題。不少歐洲國家近年面對穆斯林移民湧入、新移民和當地人融合困難等問題，一些當地民眾對穆斯林女性戴面紗、穿罩袍外出有一定爭議，認為她們要在當地生活，就應將信仰世俗化，迎合本地文化，特別是歐洲接連發生懷疑和伊斯蘭極端份子有關的恐襲之後，訂立反蒙面法的呼聲更高漲。所以很多歐洲國家的禁蒙面相關法例中，都會列明全臉面紗（niqab）及罩袍（burqa）是禁令範圍，與香港針對遊行示威的立法背景大大不同。

部分國家如法國的《禁蒙面法》，原先是針對穆斯林女性的罩袍等裝束。（資料圖片/視覺中國）

「黃背心」興起 法國「加辣」蒙面法

法國是最明顯例子，當地去年爆發的「黃背心」運動，經常被拿作和香港近期的示威浪潮比較。但法國禁蒙面法早在2010年通過、2011年生效。推動此例的時任總統薩爾科齊，正是在法國右傾風潮之中，主張穆斯林信仰必需世俗化，以針對移民的政策討好選民。

在政治上，當時禁穆斯林在公眾場所穿著罩袍，在民間亦獲得主流支持。所以法國禁蒙面法遍及的地點相當廣泛，街道、商店、車站、公園等公眾地方都在其列，違者可被罰款150歐元及/或接受公民教育課，但穆斯林婦女在私家車、清真寺中穿戴罩袍則可豁免。

只不過，近年世界各地示威活動之中，戴面具成為示威者防止被執法機關認出的主要方式，禁蒙面法的焦點，亦逐漸變成針對示威人士。例如法國政界為加強處理黃背心運動，國會今年1月通過一系列措施，包括蒙面法例「加辣」，如當示威被視作擾亂公眾秩序，而任何人無正當理由在示威場地及周邊地點蒙面，可被罰款1.5萬歐元及入獄1年。

禁蒙面法爭議之一，在於是否損害人權，這在各地都引起過訴訟。但法例在不少西方國家都獲通過，例如美國上訴法院裁定，制訂該法是旨在「阻嚇暴力行為和便利當局逮捕不法份子」，並非為了打壓任何觀點；而上文所提的法國，憲法委員會在兩次立蒙面法爭議時，皆認為做法原則上合憲，只是要求法例制訂時，涉及刑事的部分須清晰明確。2014年，歐洲人權法院的終審判決，亦裁定法國政府禁止蒙面法合法。

法國「黃背心」運動相當激烈，當局應對方式包括「加辣」禁蒙面法。（資料圖片/VCG）

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歐美行得通 代表香港都得？

不過此法在執行上，可能會衍生其他爭議。法國有媒體就提到，禁蒙面法執行時灰色地帶太多，所以實行至今效用有限。例如和平示威者可能也會因為避免吸入催淚氣體，或是避免被誤認為暴力示威者等，而有實際需要在示威期間戴上面罩；何謂「擾亂公眾秩序」，其持續時間到底有多久、什麼才叫「正當理由」遮掩臉孔也人言人殊，有太多爭拗空間。因此，在實際上，法國的禁蒙面法「加辣」之後，仍有不少黃背心運動示威者蒙面上街。

放諸香港，即使歐美國家有禁蒙面法，能否直接套用在香港，也相當值得探討。除了歐美國家面對的執法灰色地帶時，香港本身也有一些問題要面對，例如即使參加和平、合法示威，也面臨被「點相」、「起底」，甚至遭僱主秋後算帳的風險，蒙面上街涉及個人私隱與免於恐懼的自由。

另一方面，當監警會以至警隊高層都多次指前線警員不展委任證、編號是「不理想」，但情況未見改善，卻急於訂立《禁蒙面法》，會否加大社會對政府處理偏頗的觀感，引爆更大的政治矛盾，也必須考量。