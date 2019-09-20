工聯會向黃偉綸提五大訴求：引《土地收回條例》　收高球場建屋

民建聯早前多番高調建議政府以《土地收回條例》，收回私人農地作興趣公營房屋之用。本年度的《施政報告》公布在即，工聯會今日（20日）與發展局局長黃偉綸會面，就短中長期的土地供應作討論。 工聯會提出五大項建議，當中再度促請政府以《土地收回條例》收回棕地及私人農地，又提出全面收回粉嶺高球場作發展。他們又建議將港鐵站上蓋作公營房屋之用，及檢討市建局的角色。

工聯會今日與發展局局長黃偉綸會面，就短中長期的土地供應作討論。（張嘉敏攝）

應檢討賠償方案 或以地作補償

工聯會今日與發展局局長黃偉綸會面，討論有關增加短中長期土地供應。會上工聯會再提出以《土地收回條例》收回棕地及荒廢農地作興建公營房屋，並檢討收地的補償金額，以「先補償、後收地」推行。當中，建議政府應研究先收回發展新界北及新界西北一帶棕地及私人農地。

他們又認為以《土地收回條例》收地，應與「土地共享先導計劃」共同進行，認為兩者應不分先後推行，惟應確保機制公平及透明。麥美娟稱，部分新界祖堂地具有一定意義，未必能夠以金錢作賠償，政府有必要考慮地區特性作出適合的賠償，包括以土地或金錢作賠償。

倡西九龍站上蓋建公營房屋

工聯會又建議政府於2023年全面收回粉嶺高球場，將用地規劃為小型新發展區。惟政府應覓得合適地方，以重置高球場；工聯會建議政府改劃非住宅用途土地作公營房屋用途，如將高鐵西九龍站上蓋用地興建公營房屋，估計可提供約8,000伙、面積約400平方呎的單位 。

他們亦提出加快土地改劃程序，如增加部門人手等；同時增加新發展區的住宅建築地積比率。至於長期土地供應，他們建議政府繼續推展「明日大嶼」，及促請政府將市建局收回的舊區重建地段，全數用作發展公營房屋。

麥美娟：黃偉綸對引用條例反應正面

立法會議員麥美娟引述發展局局長黃偉綸稱，政府已就西九站的上蓋發展作招標；至於收回高球場，政府的憂慮主要為交通上的困難。她又稱，會上就市建局的角色作討論，指出應加大其於增加房屋供應的協助，而發展局表示同意。麥美娟又稱，局方對於引用《土地收回條例》反應正面。

陸頌雄反駁石禮謙：說法奇怪

立法會議員石禮謙形容《土地收回條例》為「打地產商」，又表示若建制派盲從或重蹈修例風波的覆轍。立法會議員陸頌雄形容其講法「奇怪」，「係唔係話政府用辣招收地會觸碰地產商反彈？」他續稱，本港房屋問題、地產霸權等問題令年輕人感壓力大，以多管齊下的方式增加土地供應為全港市民共識。

特首林鄭月娥於下周舉行首場公開對話，有意見批評規矩過多，麥美娟稱未有看過相關的規則條文，不過認為不同場合均有其規則，如有人欲以「姿態上表態」，亦不需要參加對話。她又表示，希望政府能持開放態度，繼續舉辦對話會打破僵局。