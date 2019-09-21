瑪麗醫院3左心室輔助器病人感染洋葱伯克氏菌　共184人兩年內染菌

瑪麗醫院再有病人在兩年內感染洋蔥伯克氏菌。衞生署今日（21日）表示，從醫院管理局再確認3名使用左心室輔助器的病人，於過去兩年被診斷曾感染洋葱伯克氏菌，包括兩女一男，年齡介乎37至74歲。流行病學調查仍然進行中。至今已共錄得184人在兩年內曾感染洋蔥伯克氏菌。

衞生署早前公布三款粉紅色消毒藥水含有洋蔥伯克氏菌，分別是Pro-Medi Prosept、Kam's KS-MED及CANCARE AntiSept Solution，呼籲市民停止使用。

醫管局：不清楚三人有否使用問題消毒藥水

衞生署表示，截至今日下午4時，衞生防護中心從醫院管理局確認新增3名使用左心室輔助器的病人，於過去兩年被診斷曾感染洋葱伯克氏菌。涉事兩女一男，年齡介乎37至74歲，流行病學調查仍然進行中。該署又指，截至下午4時，未有接獲醫管局的通報有其他消毒藥水，被驗出帶有洋蔥伯克氏菌。

醫管局發言人稱，3名使用左心室輔助器的病人均需要定期消毒傷口，但不清楚是否曾經使用該3款被驗出含菌的粉紅消毒藥水，也不確定染菌是否跟消毒藥水有關。三款含菌的粉紅消毒藥水均不屬於藥劑劑品，不需註冊及處方購買；本港公立醫院均沒有使用涉事的消毒藥水，同時已通知醫院藥房將涉事產品全部回收。

據悉，這3名使用左心室輔助器的病人均在瑪麗醫院就醫。