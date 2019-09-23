【9.22】港鐵嚴厲譴責破壞行為　部份車站或未能恢復開放

反修例持續，沙田新城市廣場「和你shop」行動演變成警民衝突，另一邊廂，機場「和你塞」交通測試未果，示威者轉而快閃多區港鐵站突襲，九龍站、青衣站及葵芳站需要關閉。港鐵今(22日)晚上發稿，嚴厲譴責有示威者在多個車站大肆破壞鐵路設施，以及故意不當使用列車設備。而港鐵亦對小濠灣車廠一宗懷疑縱火案深表關注，已報警處理及嚴正跟進及保留追究權利。 港鐵又指，工程人員稍後會檢查被破壞的設施，評估損毀程度及盡力復修以維持對市民的服務。但部分車站或設施有機會未能在明天恢復提供服務。

沙田站售票機遭破壞。(羅君豪攝/資料圖片)

港鐵指，周日（22日）凌晨2時35分，港鐵工程人員在小濠灣車廠對出一帶軌道範圍工作期間，聽到有響聲及見到軌道旁一處有火光，隨即通知車務控制中心，由車務控制中心通知警方及消防處，並使用滅火筒將火撲熄，事件中無人受傷。

消防人員檢查見到著火範圍面積約2米乘1米，認為起火原因有可疑。港鐵維修人員其後檢查現場的鐵路設施,發現有鋪設於地面的供電電纜受損。警方將案件列作縱火案處理。而將軍澳站於周日凌晨約1時，有一部出入閘機亦被蓄意縱火。

港鐵指，周日下午約5時，一列東涌綫往東涌方向的列車於南昌站上落客期間，有人非法闖入車尾駕駛室及放下連接緊急出口及軌道的斜道，導致列車未能繼續行程。港鐵職員需要收回斜道，並搜索以確定是否有人闖入軌道範圍，以及檢查鐵路設施以確定有關運作可以回復正常。東涌綫列車服務受阻至下午5時42分才能逐步回復正常。

可控刑事罪行

港鐵發言人指，緊急出口及相關斜道乃列車上的安全設備，一旦發生嚴重事故而需要安排乘客疏散至路軌上，便要放下緊急出口的斜道，因此該設備在設計上讓乘客在緊急時易於使用，以免影響救援工作。當有關設備被啓動，在車頭駕駛艙的車長亦會即時察覺。假如任何人因故意干擾該等設備而危及其他乘客，則可因應嚴重程度而被控以刑事罪行。

港鐵又指，激進示威者下午於多個港鐵車站惡意破壞售票機、增值機、出入閘機、閉路電視鏡頭，並塗污車站設施等。截至晚上11時，沙田站、青衣站、九龍站、葵芳站、太子站及旺角站先後需要暫時關閉，以保障乘客及員工的安全。

港鐵批評，示威者的惡意行為不但嚴重影響市民日常出行，更有可能引致嚴重事故，危及乘客及港鐵員工安全。

港鐵工程人員稍後會檢查被破壞的設施,評估損毀程度及盡力復修以維持對市民的服務，但部分車站或設施有機會未能在明天恢復提供服務，乘客要留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播等，了解最新的車務資訊。