港鐵不滿工黨主席收費區內示威　求作案件呈請　稱憂引起衝突

工黨現任主席郭永健3年前在九龍塘港鐵站抗議港鐵加價，期間派發宣傳單張、貼紙，又使用揚聲器，因而被票控就「沒有遵從告示」及「未獲批准而派發物品」罪，經審訊後他就「未獲批准而派發物品」被判罰款2000元。不過港鐵不服裁決，今（23日）以案件呈述形式上訴。港鐵指，示威活動可能會引來另一方陣營示威，雙方若起衝突，或令站內出現混亂，導致車站關閉，引起乘客不便。

工黨現任主席郭永健(左二)原審時被裁定沒有遵從告示罪名不成立。(李慧娜攝)

沒有遵從告示罪名不成立

郭永健早前被裁定「沒有遵從告示」罪脫，港鐵就此，以案件呈請的方式提出上訴。

港鐵律師指，港鐵有責任保障乘客在安全、方便、不受阻礙的環境下使用服務，由於在付款範圍內示威，有可能會引來另一方陣營示威，屆時或會引起衝突，有機會令站內出現混亂，導致車站關閉，引起乘客不便。港鐵質疑為何郭一定要在港鐵內示威，又指港鐵為重要的設施，必須要不計代價保護車站。

郭指基本權利不應被剥奪

郭的律師則反駁指，表達自由中亦包括選擇的自由，一旦涉及基本權利時，法庭要考慮是否有合法理由剝奪有關權利，除非示威對乘客引起阻礙，否則港鐵不應在付款範圍禁止所有示威行動。

郭的律師續指，事發當天為周日中午時分，且示威的橫額及桌子放置在靠牆位置，未有阻礙行人通道，揚聲器的聲浪沒有蓋過站內的廣播，但職員卻沒有嘗試先與郭討論，或要求縮小示威的範圍便要求他離開，職員指示並不合理，亦如裁判官在判詞中指出，港鐵對於示威「零容忍」的政策。

港鐵指付款範圍示威有風險

法官亦有問港鐵的代表，是否在付款範圍對於示威「零容忍」，港鐵的律師稱只強調示威有阻礙運作的風險，亦令其他乘客的乘車權利蒙上風險，若港鐵容許示威行動，將會引來其他的示威活動，以及不絕的潛在衝突。法官聽罷雙方陳詞後，押後頒下裁決。

案件編號：HCMA410/2018