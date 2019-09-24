許氏兄弟找換店女職員　認騙匯款差額919元　判社服令120小時

許氏兄弟外幣找換有限公司（許氏兄弟）找換店女職員，涉使用載有虛假匯率及結算金額的匯款表格欺騙該找換店，獲取差額919元。她早前承認一項代理人意圖欺騙其主事人而串謀使用文件罪，今（24日）於九龍城裁判法院被判120小時社會服務令。裁判官提醒被告要分清黑白，即使是上司指示，都不能同流合污。

被告周海英，46歲，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而串謀使用文件罪。控罪指，被告於去年6月4日至7月16日期間，與該分店經理一同串謀，意圖欺騙許氏兄弟而使用文件，即三份載有虛假陳述的「匯款申請書」表格。

可酌情提供有限優惠匯率

案情指，被告於案發時在位於油麻地的分店工作，該分店經理獲授權可行使酌情權向客戶提供一個較優惠的匯率，但該匯率不可低於許氏兄弟每日訂立的最低匯率。

三份表格結算金額有異

被告涉使用三份載有虛假陳述的「匯款申請書」表格，而該三份表格上的匯率，相比之前協定的匯率對匯款人更有利，以及該些表格上的結算金額低於從匯款人收取的結算金額。就涉案的三筆匯款，其實際結算金額與表格上所載有以較優惠匯率計算所得的結算金額，相差919元。

裁判官嚴舜儀考慮被告認罪，判她120小時社會服務令，及提醒被告要分清黑白，即使是上司指示，都不能同流合污。

案件編號：KCCC2304/2019