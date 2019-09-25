【逃犯條例】日本駐港總領事：訪港日本旅客明顯減少　投資者擔心

日本為不少港人最喜愛旅行地點，然而近月《逃犯條例》風波，不但令本港到訪日本人次微跌，更令日本訪港旅客明顯減少。日本國駐香港總領事館大使暨總領事和田充廣今日（25日）表示，因本港最近局勢不穩，日本訪港旅客中不但觀光客減少，不少商務旅客亦取消行程。他又指，有日本投資者反映對目前形勢感不安。

日本國駐香港總領事館將舉辦「日本秋祭in香港」活動，目前活動數目比去年同期減少約20%。（黃金棋攝）

港人向來喜愛到日本旅遊，去年到訪日本的香港旅客超過220萬人次，亦連續14年成為日本農產品最大的進口地。近月反對修訂《逃犯條例》風波持續，各區警民衝突不斷，和田充廣表示，因為本港近期局勢不穩，日本訪港旅客人次明顯減少，而日本餐廳、商店及旅遊相關產業亦表示，對目前本港形勢感擔心。

秋祭活動類型包括電影、舞蹈及藝術等。（黃金棋攝）

「日本秋祭in香港」部分活動取消

另外，日本國駐香港總領事館將於今年10月至11月期間，聯同日本及香港公司和團體舉辦第4屆「日本秋祭in香港」活動，當中活動類型包括電影、舞蹈及藝術等。和田充廣指，目前暫時有約100項活動，比去年同期減少約20%，部分活動取消或延誤情況，有主辦單位亦透露，因應本港交通情況而取消活動。他又稱，參與秋祭活動人士安全非常重要，領事館會關注情況發展。

早前一名日本人在本港抗議行動中被捕，據領事館了解，目前只有一名日本人在本港示威行動中被捕，該名人士已保釋，但其他資訊因私隱問題不便透露，而日本國駐香港總領事館亦會定期向在港日本人發放安全資訊及電郵。