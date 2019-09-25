香港迪士尼提前推「長者月」優惠 　持長者咭食自助餐有折

反修例風波持續至今未息，本港旅遊業首當其衝，本地兩地主題樂園的人流冷清。香港迪士尼樂園就提前推出「長者月」，由即日起至11月30日，65歲或以上持「長者咭」人士，可在三間酒店指定餐廳以最高折扣65折，平均費用由248元至288元不等，享用自助午餐。

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香港迪士尼樂園指，因每年11月第三個星期日是本港「長者日」，當月屬「長者月」，現提前在9月便推出相關優惠，65歲或以上持「長者咭」的人士，到迪士尼可以「返老還童」，以小童價於三間酒店的指定餐廳，包括迪士尼樂園酒店翠樂庭、迪士尼探索家度假酒店雲龍軒，及迪士尼好萊塢酒店米奇廚師餐廳，享用自助午餐，折扣最高達65折。

樂園表示，三個自助午餐各有特色，如在香港迪士尼樂園酒店的翠樂庭，提供凍開邊龍蝦、蟹腳、堂切美國有骨牛肉等。優惠期由9月21日起至11月30日。若長者以2元乘車優惠來回搭港鐵，再以最平248元一位的自助餐，則每人只需252元起。

目前迪士尼長者入園門票優惠為100元，而標準門票為639元。而本港另一主題公園海洋公園，持長者咭人士則是免費入園。