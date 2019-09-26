【逃犯條例】中學工作紙涉諷警　梁政英促炒老師　教協：政治批鬥

反修例風波持續，保良局何蔭棠中學教師在語文科擬題時涉及警察暴行，全國政協副主席、前行政長官前梁振英公開要求辦學團體革除相關教師，及促請教育局取消其教師註冊。教協今(26日)強烈譴責梁的言論，認為是對教育同工的政治批鬥和打壓。 教協又承認該設題有不足之處，但事後學校已迅速糾正，認為不應無限放大，強調任何教師涉及專業與操守問題，均已有既定程序調查及處理，外界不應干預。

保良局何蔭棠中學（資料圖片）

教協重申，教師無論是支持，抑或反對警察的言論和行為，都應與其他市民一樣，享有表達政治立場及公開發表意見的權利。但如涉及敏感課題，教師於課堂內外宜加倍小心，要考慮學生的不同發展階段，也應提供不同角度的觀點讓學生思考。

就是次事件而言，教協指，該設題的確有不足之處，但學校已迅速處理和訓示有關教師，而教師也立刻承認過失並致歉。在學校層面，這種出錯並糾正的情況並非罕有，但現在只要涉及警察，便給外界無限放大，甚至取消註冊，實屬荒謬和不智。



教協又表示，留意到近日有建制派人士和傳媒對教育界和個別教師採取批鬥的手法，試圖把政府施政失誤及警方濫用武力導致的社會矛盾推卸予教育界，這些言論不但無助解決現時的社會問題，更不斷把教育界推向政治漩渦，導致學校承受不同程度的政治壓力。