【逃犯條例】中學生遮打罷課集會　擬再「三罷」促政府回應

反修例風波未息，民間對政府及警察的不滿持續，由9月開學至今，學界曾發起罷課，全港逾200間中學有學生亦自發築成人鏈，以示不滿警方濫捕，促政府回應民間五大訴求。 十一國慶前夕，中學生罷課籌備平台與多間學校關注組商討後，決定今日（30日）再次發起罷課，中午約12時半在中環遮打花園舉行「9.30 中學生罷課集會」，號召全港在明天一連七天「三罷」（罷工、罷課、罷市)，向政府表態，有關集會已獲批不反對通知書。

中學生自發罷課齊集中環遮打。(鄭翠碧攝)

據不反對通知書，集會有效時間為中午12時至晚上8時，平台則擬在中午12時半開始集會，至下午5時半結束。下午約12時半，現場接近200名身穿校服的學生坐在集會台前，靜候集會，大會義工向學生派發飯團、口罩等。集會在下午12時40分左右開始。

9月30日中學生自發罷課齊集中環遮打。(鄭子峰攝)

+ 3 + 2

事實上，反修例運動接近4個月以來，民間曾自發舉行在8月5日舉行「8.5三罷」行動，當日全港多區均有市民及店舖參與，多地出現集會、佔領街道。而本港13間大專院校學生會發表聯合聲明，號召港人由明日（10月1日）國慶日起，進行為期7天的「三罷」。

香港眾志副主席鄭家朗稱，今天的集會是由中學生罷課籌備平台舉辦，平台包括中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志。他表示，今天集會會有公民講堂，實踐罷課不罷學精神，期間會有學生、議員、藝人分享，他們本邀請了王宗堯，但因王今早被捕而未能出席，鄭家朗稱譴責警方搜捕社運知名人士，試圖製造寒蟬效應及殺雞儆猴，令中學生不敢再走出來。

惟鄭家朗強調，白色恐怖無法擊退學生爭取五大訴求的決心，同時更反映「對話平台只是一派胡言，警察同時用恐嚇方式對待學生，見不到有誠意對話！」他亦認為市民訴求清晰，不用進行對話，政府應直接回應。

他又指，明天國慶日並非一個終結，如政府不回應訴求，平台未來會與其他關注組商討抗爭策略，包括是否繼續罷課。

中學生反修例關注組核心成員司徒同學稱，即使昨天有不少學生被捕，但今天仍有學生站出來，發起不同活動及參與罷課。她批評，早前中學生發起連儂牆日，但多間學校就表明會秋後算帳，是發放白色恐怖。