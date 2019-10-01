【10.1國慶】沙田馬場「馬照跑」安檢加強　

反修例風波持續至今日（1日）國慶日，馬會一如既往於沙田馬場舉行「國慶賽馬日」。有網民發起「塞爆」馬場「觀賽」，號召市民上午11時在馬場觀眾席終點線集合，又建議在中午12時國歌儀式期間，合唱《願榮光歸香港》及拉起橫額。 現場所見，除了在播放國歌後有零星穿黑衣示威者高呼「光復香港、時代革命」，秩序大致良好。有馬迷認為沙田馬場安全，只是氣氛不如往年熱鬧。馬會今日聘請一批高大的非亞裔人士在入口駐守。

沙田馬場今日加強進場保安檢查，有非亞裔人員在入口外圍駐守。（勞敏儀攝）

沙田馬場「馬照跑」，吸引不少馬迷入場。（勞敏儀攝）

粉紅衣男持標語及水槍被截

馬會昨日（9月30日）預告，今日將會加強進場保安檢查，呼籲馬迷預留充裕時間接受保安檢查，並提示馬迷切勿攜帶可能對人馬安全構成危險的物品。受示威活動影響，今年馬會將破天荒低調處理國慶賽馬日，不舉辦任何儀式及場內活動，亦不會邀請特首林鄭月娥或其他政府官員擔任頒獎嘉賓。

上午11時許， 沙田馬場入場市民絡繹不絕，未見大批穿黑衣市民入場，而馬會加強保安查看市民袋中物件，仍可持長傘入場。期間，一名身穿粉紅色上衣的男子手持示威標語及一支水槍，在安檢期間被保安截停，要求其處理後才入場。該名男子表現十分不滿，質疑職員是否代其保管，並指多年來觀賽均帶水槍但未曾被阻，今年第一次帶示威標語到場，與職員擾攘數分鐘後離開。

在國歌儀式期間，馬會透過電視屏幕展示國旗及播放國歌，部分馬迷按指示站立。在國歌播放完畢，有數名穿黑衣、戴帽及口罩示威者高呼「光復香港、時代革命」，其後離開。

區先生認為今年馬迷入場人數大減，氣氛不如往年。（勞敏儀攝） 馬迷料入場人數減少一半 曾任消防員超過30年的區先生是馬場常客，笑言「外面咁亂，呢度安全，起碼無封站」，又認為今年氣氛不如往年熱鬧，入場人數估計跌半，保安則大增。對於今年馬場冷清氣氛，他表示諒解，支持馬會低調處理，避免與示威者硬碰，「世界將來係佢哋，老人家少啲出聲」。

藍絲馬迷：7.21事件改變對警態度

自言曾是藍絲的區先生也曾責罵示威者「好討厭」、「搞亂香港」，也參與過撐警集會，但對警察的支持度在7.21出現大逆轉，「好嬲，兩個警察有槍，點可以轉身走咗去？」，在8.31對警察的信心更跌至谷底，既心痛又憤怒。

此外，市民林小姐陪內地朋友首次入馬場觀賽，認為示威者並不可怕，但港鐵封閉多個地鐵站感到不便。被問及今日市區秩序，她認為無問題，乘搭東鐵線時亦感寬敞，不如往日般擠迫。另外有市民認為示威者不敢搞馬場，「咁多馬迷，打都打死佢哋」。