粵音朗讀測試不少考生「伯」讀成「八」　學者：源於無朗讀習慣

粵語雖是絕大部分港人的母語，但不少人經常出現懶音或讀錯音的情況。由語言學學者組成的香港語言學學會與香港城市大學翻譯及語言學系，於今年6月中舉辦首屆粵音朗讀測試，發現考生在朗讀篇章時流暢度不足，亦有出現懶音問題，如「伯」會讀成「八」。學者認為問題原於大眾平日無朗讀習慣，而粵語亦沒有拼音觀念，大眾難單靠拼音理解讀音，因此希望透過朗讀試，促進本港粵語標準化及提升朗讀能力。

劉擇明表示，測試中母語考生整體表現優異，但朗讀篇章須兼顧流暢度令考生表現略遜。（黃金棋攝）

粵音朗讀測試由香港語言學學會及香港城市大學翻譯及語言學系合辦，今日（3日）發表測試的結果。首屆測試有133位考生出席。考生當中，有116人以粵語為母語，而非母語考生大部分母語為普通話。考試分甲、乙、丙、丁級別，當中共46%考生獲得甲級。考生中有39名為學生，30名為教師，其他則有傳媒等界別人士。

香港語言學學會粵語拼音小組召集人劉擇明表示，現時坊間沒有相關測試去檢定粵音朗讀水平，所舉辦的朗讀試就可填補此空缺，為有需要人士如教師、傳媒行業人士提供水平認證，亦希望藉測試推廣粵語。

粵音朗讀測試分為朗讀單字、詞語及篇章。（黃金棋攝）

測試分為朗讀單字、詞語及篇章，劉形容測試中母語考生整體表現優異，但朗讀篇章須兼顧流暢度，如斷句等，令考生表現略遜。考生在朗讀篇章時亦會較容易出現懶音，如有40%考生都讀錯「象」字，將-ng韻尾讀成-n韻尾，亦有考生混淆「音樂」的「樂」與「快樂」的「樂」讀音。

就讀城大修讀應用生物學，副修語言學的林立，是其中一位參與朗讀測試的學生，他表示一向對粵語有興趣，希望了解自己粵語水平，故參與測試；林於測試中取得甲等成績，他認為測試可令自己更了解粵語發音。第2次粵音朗讀測試會於今年11月進行，明日（4日）起接受網上報名。