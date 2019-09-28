【冬季流感】陳肇始：擴大到校注射流感疫苗　幼稚園試驗噴鼻式　

冬季稍後到來，冬季流感也將相應而來。食物及衛生局長陳肇始今日(28日)表示，衞生防護中心目前正在評估情況，幼稚園及護老院等設施的流感個案為單位數字，認為流感病毒暫時低於基線水平；今年將會在幼稚園中，小範圍試驗使用噴鼻式流感疫苗，由衞生署負責試驗計劃。而去年小學推出到校流感疫苗效果良好，故今年會在幼稚園實施計劃，當局亦已準備逾80萬劑流感疫苗。

陳肇始（中）指衞生防護中心目前正在評估情況，認為流感病毒暫時低於基線水平。（商台提供圖片）

陳肇始表示，醫院管理局會嚴陣以待冬季流感，去年起50歲至64歲人士接種流感疫苗會獲資助，今年會加強宣傳。她稱，噴鼻式流感疫苗劑量不多，故會視乎今年試驗後成效，再決定明年策略。而當局已邀請請中大及港大的專家進行流感研究，希望本港控制流感情況會更好。

近來消毒藥水被驗出含菌，陳肇始強調醫管局只會使用註冊藥物，亦呼籲市民若要自行清洗傷口，需購買註冊藥物。她又指，藥劑業及毒藥管理局已開會討論事件。

葵涌地區康健中心日前正式營運。（資料圖片／梁鵬威攝）

日前葵青地區康健中心開幕，陳肇始預計中心每年可服務5.5萬人次，目前開幕以來一日約有100人次。而目前康健中心有15名醫護人員，首間附屬中心最快於今年年底開幕，料2年多內深水埗及黃大仙的地區康健中心亦會開幕，為更多市民提供服務。

陳肇始表示，康健中心會提供三層服務，第一層是為無病者提供預防慢性病資訊，會提供免費健康課程，如運動班及營養班。第二層目標則為高危人士，中心會提供免費健康評估和慢性病篩查，篩查出可能患病者會轉介至網絡醫生診斷，政府會補貼250元診金。第三層為慢性疾病病人提供服務。