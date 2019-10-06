【逃犯條例】荃灣二陂坊屢遭破壞　聯發麻雀館告示撐「五大訴求」

近月香港多次發生嚴重街頭衝突，荃灣二陂坊曾發生白衣刀手襲擊黑衣示威者事件，事後有示威者指二陂坊商戶，與出手施襲的「福建幫」人士有關，連月來二陂坊的商戶多次遭黑衣人破壞。《香港01》記者今日（6日）再到二陂坊視察，發現多家商戶門外皆貼上聲明，表明東主並非福建人，更有商戶貼出支持「五大訴求」的告示。

▼8.11荃灣二陂坊無差別襲擊事件▼

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在8月11日，有反修例人士在維園集會和深水埗遊行，其後演變成多區衝突，當晚入夜後，一批身穿白衣的人士在荃灣堵截黑衣示威者，在二陂坊一帶，更有白衣人無差別襲擊途人，事後有指施襲者為盤據該區的「福建幫」黑幫份子，又有傳聞二陂坊多家商戶和「福建幫」有關。

自此之後，二陂坊及周邊地區，多家商戶屢次成為激進示威者衝擊的目標，甚至有人撬閘入內大肆破壞以至縱火，而反修例人士之間稱這種行為為「裝修」。

▼二陂坊屢遭激進示威者「裝修」▼

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例如位於二陂坊的聯發麻雀館，已至少三次被激進示威者「裝修」。在10月2日晚上10時，多名身穿黑衣的示威者，到二陂坊高叫「福建幫出嚟」，他們手持竹支及長棍到聯發麻雀館外，不斷猛打鐵閘。有人撬開大門後，衝入麻雀館破壞，叫「福建佬落嚟呀」，稱要為早前被斬的市民復仇。根據資料，聯發麻雀館以已最少三度遭到破壞。

聯發麻雀館及旁邊的「中元節文化協會」的商鋪外貼出告示。（鄺曉斌攝）

二陂坊商戶遭受多次衝之後，《香港01》記者今午到二陂坊視察，發現不少商戶都關門未有營業，但在門外皆貼有告示，和「福建幫」撇清關係，例如聯發麻雀館旁邊的「中元節文化協會」，近月曾遭破壞，其商鋪外貼上告示，表明該會會長祖籍「寶安客家人」，呼籲切勿誤信謠言，表明支持「五大訴求 決（缺）一不可」，以及「香港人加油」，同時貼出「五大訴求」的細節。

附近多次遭破壞的一品雞煲火鍋，今天則未有營業，閘外貼出敬告指，該公司為「本土香港人經營的小企業」，從來沒有參與勾結或包庇任何人：「希望各界人士理解，香港人加油。」

中元節文化協會貼出告示：五大訴求 「決」一不可。（鄺曉斌攝）

聯發麻雀館：股東全部祖籍廣東 沒有任何福建人

早前被破壞的聯發麻雀館已落閘，閘外早前已貼出敬告，稱公司持牌人及股東全部祖籍廣東，沒有任何福建人，再近日社會運動期間絕無參與、授權、指使或容許任何人士參與襲擊事件，尤其是8月5日的斬人事件。

麻雀館敬告最後一點則表明，認同「五大訴求 缺一不可」的理念。