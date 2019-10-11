政府放寬樓宇更新計劃舊樓資格　樓齡40年亦可申資助

政府今日（11日）公布樓宇復修資助計劃的最新措施，其中在「樓宇更新大行動2.0」、消防安全改善工程資助計劃、優化升降機資助計劃及長者維修自住物業津貼計劃中，撥款均「加碼」20億元至35億元。此外，政府亦將「樓宇更新大行動2.0」的申請資格，由樓齡需達50年放寬至樓齡達40至49年，仍未遵辦強制驗樓通知書的大廈亦可申請。

（左起）屋宇署副署長余德祥、市區重建局總監（樓宇復修）何志偉、發展局副秘書長（規劃及地政）羅淦華、發展局局長黃偉綸、機電工程署署長薛永恒、保安局副秘書長廖李可期、消防處副處長梁偉雄、及香港房屋協會物業管理部助理總監潘源舫，一同出席記者會交代詳情。（盧翊銘攝）

政府最新增撥的資源當中，「樓宇更新大行動2.0」金額加碼30億元，預計受惠大廈將倍增至5,000座大廈；消防安全改善工程資助計劃加碼35億元，優化升降機資助計劃加碼20億元，而長者維修自住物業津貼計劃曾加碼20億元。

政府亦放寬「樓宇更新大行動2.0」的申請資格，由原本樓齡需達50年、無論是否有未遵辦的強制驗樓通知書，下降至樓齡達40至49年，仍未遵辦強制驗樓通知書的大廈亦可申請。

政府透露，截至今年8月已展開訂明檢驗或修葺的第一類別及第二類別樓宇數目分別為99及236座，預計至明年底可有1,000座樓宇展開工作。