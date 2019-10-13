【禁蒙面法】10.6衝突中助馬蹄露脫險　澳洲記者稱收死亡恐嚇

《禁止蒙面規例》在本月5日生效，本港再爆大規模示威，「撐警」藝人馬蹄露上周日（6日）在旺角與示威者衝突，結果被激進示威者「私了」，血流披面，由在場採訪的澳洲「7 News」記者Robert Ovadia陪同下到警署報案。 Ovadia上周四（10日）晚於在Facebook發文，點名《蘋果日報》故意將片段剪輯成「去改變觀眾對所發生事件的印象」，令公眾認為馬蹄露是主動攻擊者，惟網上另有影片顯示「暴徒」動手在先。他指「宣傳機器」散播毫無證據支持的消息，但令人震驚的是，有太多人將假資訊「吞下」當成真相。 他批評激進示威者只是追求「唯我獨尊」的民主，不認同就會受到懲罰，他因幫助馬蹄露而被標籤為「親中」，收到死亡恐嚇。他稱收到很多人表示擔心成為「憤怒暴民的受害者」，只敢私下讚揚其報道公正，卻不敢公開說，懷疑示威者正在努力維持什麼樣的民主。

I have never seen disinformation weaponised with such venom as my time in Hong Kong.（我在香港從未看過如此被憤恨武裝的假資訊。） Robert Ovadia，澳洲「7 News」記者

藝人馬蹄露本月6日在旺角，與示威者爆發口角及肢體衝突，在澳洲記者Robert Ovadia（右一）陪同下到警署報案。（網上影片截圖）

指《蘋果日報》故意剪輯脫離實情影片

Ovadia在帖文提到，在全球社交媒體當中，不少人拒絕承認與其根深蒂固政治偏見一致的事實：「在現時香港，這是有毒而危險的。」他指當日馬蹄露是一名反對示威者的孤身女子，被憤怒暴徒包圍（surrounded by an angry mob），向她面部噴漆，又拳打她，再將她推到地上，再在頭上爆樽：「這是事實，毫不含糊（This is fact and unambiguous）」。

他點名與「親民主」示威者有特別聯繫的《蘋果日報》：「故意剪輯脫離實情影片，去改變觀眾對所發生事件的印象」（deliberately edit videos out of context to alter their audience’s impression of what happened），令到人以為馬先動手，「簡而言之是『宣傳』（propaganda）」，「《蘋果日報》以馬在自衞作開頭，使她看起來像個主動攻擊者（aggressor），成為很多人所認知。」

他在帖文中，除了附有當日自己的報道影片外，也提供一條有《蘋果日報》標誌、當日報道的影片鏈結，惟並非官方Facebook或網頁網址；另加一條42秒、無剪輯過短片的FB鏈結。

以下是三條影片的大致內容：

1：Ovadia在本月7日發布一段2分鐘的報道

前半部是警方及示威者對壘，展示示威者用鐵欄做路障、自製投石器向警方拋擲雜物、打爛一間酒家閉路電視，以及港鐵站入口遭縱火；警方則連環發射催淚彈及橡膠子彈。另亦提及一架的士撞向和平示威人群，令一女子危殆；一名記者被汽油彈擲中着火。 然後出現他戴上防毒面罩「做扒」，解釋現場情況，提及示威者想世界了解香港情況更多，但指有時出現「醜陋一面」（bad look），作為轉折，鏡頭轉到在他面前、血流披面的馬蹄露。報道指馬無懼（not shy）地批評示威者，結果面部被噴漆及遭踢落地上，之後影片看到數人持雨傘、網球拍攻擊她，其後她的頭「被爆樽」（she was glassed in the head），並且有約15秒訪問時間，讓她指控示威者「破壞香港、破壞政府設施」，以及拒絕志願急救人員為她止血。

Robert Ovadia的報道中，有出現本已口部流血的馬蹄露，後尾枕「被爆樽」一幕。（7NEWS報道截圖）

2. 所分享《蘋果日報》標誌片段 沒有被爆樽一幕

Robert Ovadia在帖子提供的鏈結，是一段由一個旅遊專頁於上周日發表、有《蘋果日報》標誌的短片。題為《撐警藝人馬蹄露 影抗爭者遭「私了」》，長2分鐘，註有「讀者提供片段」，沒有旁白，首數秒展示馬向數名黑衣示威者動手。 片段中有人叫她不要拍攝，但馬仍邊拍攝、邊斥威者打爛她的電話，之後看到她吹哨子，再而是片首她動手一幕。一名戴口罩男子用雨傘向她方向揮動一下，她舉手指着對方、嚷着「打啦」，然後與一名黑衣示威者「交手」，之後被對方推跌，起來時一名黑衣示威者向她噴漆，但沒有見到她流血。 鏡頭然後轉到已嘴角流血的馬蹄露，她拒絕勸告離開，繼續與示威者爭論。然後鏡頭突然一轉，已見馬後腦流血，另一名無戴口罩男子勸她離去，但她仍拒絕，此時也見到Ovadia。之後鏡頭跳到馬在旺角警署外，右手緊握Ovadia左手，向記者說因拍攝示威者毀壞中國銀行櫃員機，遂被示威者追打，末段則見她要求Ovadia一同進入旺角警署。

3：娛樂網站專頁刊無編輯過短片 展示馬蹄露郁手郁腳「前傳」

Robert Ovadia帖文中分享的另一版本影片鏈結，是一個娛樂網站在上周一凌晨所發表，長42秒，似乎無編輯過，Ovadia在報道中亦有引用。 片段多了事件的「前傳」，可聽到現場有人不停呼叫「唔好搞佢」，而馬向數名示威者嚷「搞我」，然後吹哨子及指向一名示威者，瞬即有人向她噴漆，再而一名持雨傘示威走近她，馬之後的反應疑被踢了一腳，惟片段沒有拍攝到二人下肢。之後馬反擊，惟示威者後退，她用右腳踢向兩名示威者，之後被其中一人揮拳推跌，起來時第二度被人噴漆，此時可見馬嘴唇流血，片段到時結束。

馬蹄露（右）嘴唇及後尾枕已「爆缸」，但拒絕自願急救人員施救，Robert Ovadia（左二）在旁。（7NEWS報道截圖）

指太多人將針對警察無理指控「吞下」當真相

Ovadia指馬蹄露當時被大量暴徒殘忍對待，形容他們似乎只追求「那種人人必須認同他們、否則會受罰的民主」，「我看過其他更殘酷情況，有人大聲疾呼就被攻擊」，帖文附有兩個私了專輯的鏈結。

對於有人指控警察毆打和強姦示威者、臥底警察率先開槍，他則說：「絕對沒有證據支持（with absolutely zero evidence to back that up）。 如果有證據，我們會毫無懼怕報道。 毫無疑問，這些指控被《蘋果日報》這樣的宣傳機器散播，令人震驚的是，有太多人『吞下』當成『真相』。」

事後被指「親中」 收到死亡恐嚇

他重申當日角色是採訪馬蹄露的記者，沒想到她會要求協助護送她到警署，事後他被標籤為「親中」，不止受到網絡欺凌，更甚者是死亡恐嚇（death threats）。「我的名字和照片在抗議者中流傳，情報人員告訴我們，已成為這些『和平抗議者』針對目標。那不是自發的暴力，它是有計劃、有預謀的，因為如此狂熱的效忠，一個單純的善行，會被通過政治角度觀察、立即審判和復仇。」

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指人人都可網上發聲 試圖操縱公眾

「常言道，『事實』總在戰爭中最先陣亡」，Robert Ovadia說，這說法過去只適用於試圖操縱公眾的將軍、政治家和戰略家：「如今，每個人都可網上發聲， 每個人都在這個『骯髒秘密』（dirty secret）中。」

他說在香港採訪時，認識不少有禮貌示威者，他們理解記者工作，甚至提供水以及幫助洗眼。他指這些人如果真正要爭取民主，他們必須遵守自己的原則，「我收到許多訊息，感謝我們公正報道，但只限私人訊息，因為他們也不想成為憤怒暴民的受害者，人們不得不懷疑他們（示威者）正在努力維持什麼樣的民主。」

記者昨日（12日）多次致電馬蹄露，均未能接通。

呂秉權認為，抗爭者及看重背後的不公義、官迫民反，有他們固有看法及道理，只確信自己所相信的一套。（資料圖片／林若勤攝） 呂秉權：政府不理會和理非 致不少人感性大於理性 浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，現時社會的意見處於極端兩極化，相信源於社會制度失效，不少人原本所相信的價值觀淪陷，因此對社會的事有着高度懷疑。以831港鐵太子站拘捕事件為例，他指有不少人確信有人死亡，主要原因是他們已不再信任警方、不信任政府，「以往香港好難會有咁嘅質疑，唔信有人隻手遮天去遮掩死傷，但我去過現場了解到場市民感受，佢哋唔係情緒上，而係的確相信。相信主要原因係當時傳媒唔在場，餘下一班警員，對佢哋信心破產，就算係灰色地帶都會相信。」

呂秉權又指，建制派、政府及部分外地不了解香港深層次矛盾，所看重的是表面上的違法行為，包括上街蒙面、進行破壞和暴力；抗爭者及泛民人士看重背後的不公義、官迫民反，只確信自己所相信的一套。他指這源於政府多不理會以往和平理性的表達，每每發生非常暴力的事件後才出來回應：「每次有激進行為先有回應，係政府做出大頭佛。」因此他指以往香港人以和平、理性爭取，如今卻變為感性大於理性。