【10.13示威】港鐵公開各車站災情　周一鐵路服務晚上10時收車

反修例示威浪潮持續逾4個月，有網民號召周日（10月13日）在全港各大商場進行「罷買」行動，最終演成多區衝突，多個港鐵車站再成激進示威者襲擊目標。港鐵表示，如果鐵路網絡內再次發生暴力破壞或其他惡意行為，修復工作的努力就會白費。而輕鐵有大量八達通收費器被破壞，有可能影響周一（10月14日）的輕鐵服務。 港鐵指，經審視修復工作的進度，周一港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

▼港鐵公開10.13各站損毀情況▼

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在周一凌晨，港鐵發布一批港鐵站遭破壞的照片，從照片所見，旺角站有購票機、閘機、CCTV被破壞，樓梯亦見火種；黃大仙站門外則有燃燒過的痕跡；太和站的客務中心玻璃碎裂；多個輕鐵站則被人打爛八達通機、更有人將雜物掉進路軌。

港鐵指，大約在於下午2時40分，有人拋擲雜物到東鐵綫沙田站四號月台（往紅磡方向）的路軌上，車站職員隨後移走該等雜物。除此之外，有暴力示威者進入多個車站包括沙田圍站、第一城站、太和站、大圍站及旺角站等搗亂，大肆破壞出入閘機、閉路電視鏡頭等車站設備，亦有人擅自啟動消防設備；黃大仙站B2出入口更被人投擲燃燒彈；至於葵興站的客務中心亦被示威者包圍，車站職員需要緊急撤離。另外，旺角站一條行人隧道內被縱火，亦有廣告燈箱玻璃被人打碎，令一名女途人失足被地上碎片割傷，該名途人已送院接受治理。

至於輕鐵方面，行走天水圍區的輕鐵路綫705、706、751及761P先於下午約3時05分暫停服務。及後在杯渡路與鳴琴路交界，路軌上的信號系統設施亦遭惡意破壞，而在近大棠路站的輕鐵交匯處路口則被示威者堵塞，為確保輕鐵的營運安全，全綫輕鐵服務需要於下午約3時40分停駛。另外，多個輕鐵車站包括天逸站、青山村站及兆麟站等的售票機、八達通收費器及乘客資訊顯示屏等被人擊毀，亦有人塗污車站設施。

晚上約9時45分，旺角站出口再有人堆起路障。（羅君豪攝）

由於車站受破壞及運作受影響，港鐵先後關閉多個車站，包括沙田圍站、第一城站、荃灣站、葵興站、葵芳站、太子站、旺角站、油麻地站、觀塘站、荃灣西站、將軍澳站等。經風險評估後，荃灣綫、將軍澳綫、馬鞍山綫及觀塘綫亦先後提早停止列車服務。其餘車站及港鐵列車（不包括機場快綫）和港鐵巴士服務則按原定安排於晚上10時結束。

港鐵稱，工程人員現時每日在服務結束後，都會檢查被破壞的設施、評估損毀程度，以及盡力復修，以維持對市民的服務。而輕鐵方面，由於有大量八達通收費器被破壞，有可能影響今天的輕鐵服務。

港鐵強調，如果鐵路網絡內再次發生暴力破壞或其他惡意行為，修復工作的努力就會白費。除服務受阻對公眾造成影響外，這些非法行為亦會帶來風險，可能導致緊急情況，嚴重危害乘客和港鐵員工的安全。在這種情況下，往返於有關車站的列車服務可能會立即停止，車站可能在短時間內或未能作事先通知的情況下關閉。此外，受到破壞的車站及其設施亦可能無法在翌日恢復服務，甚至需要更長時間修復。

元朗大棠路站輕鐵閘機被毀壞。（李智智攝）

其後港鐵補充，經審視修復工作的進度，並與相關政府部門進行風險評估後，周一港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

機場快綫方面，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務於周一晚上10時起調整，屆時機場快綫列車只來往香港站至機場站，班次約10分鐘一班，中間不停九龍站、青衣站及博覽館站；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停。

▼10.13各區情況▼