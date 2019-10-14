【10.14交通】港鐵所有列車服務今日維持正常　晚上10時提早收車

港鐵表示，所有重鐵車站周一(14日)將會投入服務，所有鐵路綫列車服務維持正常，但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

輕鐵各路綫今天維持行駛，然而個別輕鐵車站設施及訊號系統被破壞而需要較長的復修時間，服務調整如下:

‧路綫705及706已作整合；

‧705、706、751及751P綫在天水圍區需改道行駛；

‧751綫在屯門區不停友愛站；

‧所有輕鐵路綫調整至每15至20分鐘一班；

‧所有輕鐵車輛將不會行經友愛、天恆、濕地公園、天秀、天悅、翠湖、天榮、銀座、天湖、天慈、天水圍輕鐵車站。

+ 6 + 5 + 4

機場快綫為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務於周一（14日）晚上10時起調整如下：

•來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站；

•九龍站、青衣站及博覽館站的機場快綫列車服務暫停；

•香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；

•九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停。

由晚上10時起，機場快綫香港站會實施人流管理安排，所有機場快綫乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處（地面層）協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。