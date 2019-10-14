【逃犯條例】未成年被捕增　兒童事務委員會非官方委員促晤盧偉聰

社會新聞
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反修例風波持續，多名未成年兒童及青少年被捕，近日亦有指，警方拒讓社工陪同被捕智障人士進入警署，以作支援。兒童事務委員會非官方委員聯署今(14日)發表公開聲明，要求與警務處處長盧偉聰及執法人員盡快會面，檢討處理未成年被捕人士及精神上無行為能力人士的程序及機制。

19名兒童事務委員會非官方委員參與聯署，包括兒童權利委員會主席雷張慎佳、協康會行政總裁歐陽偉康、小彬紀念基金會創辦人兼行政總裁馬夏邐（Shalini Mahtani）、以及身兼平機會委員的黃梓謙等。

不少兒童已直接或間接地暴露於暴力及不必要武力

聯署聲明表示，近日社會不安正衝擊本港，日前警方公佈的被捕數字亦引起極大關注。自六月以來，因「修訂逃犯條例」爭議而被捕者逾2千人，其中18歲以下者有逾3成，顯示不少兒童已直接或間接地暴露於暴力及不必要武力之中，對其成長及心智發展，造成嚴重且長久的不良影響。 

聯署又指，知悉兒童及青少年處於暴力場面、身體受損、心理受創及懷疑被性侵，非官方委員們深感哀痛，擔憂其創傷及遺害難以修復，亦擔心在暴力不斷升級的趨勢下，可能引致各方失控。聯署表明，為保護香港的下一代，以至整個城市，「我們必須向所有暴力明確說『不』。」

聯署表明，鑒於開學後有愈來愈多18歲及以下人士被捕，實有必要檢視相關機制，委員對警方最近加速處理未成年被捕人士的做法表示歡迎，但強調在執法的透明度及貫徹執行相關指引上，尚有很大改善空間，要求與警務處處長及執法人員盡快會面，以檢討處理未成年被捕人士及精神上無行為能力人士的程序及機制。聯署又呼籲，家長、老師、兒童工作者及其他持份者保護兒童安全，及與兒童及青少年溝通有關參與抗議活動的風險。

兒童事務委員會非官方委員聯署(排名按姓氏筆劃序)：

王見好
王曉莉
甘秀雲
何志權
吳堃廉
李敬恩
周偉忠
馬夏邐 (Shalini Mahtani)
曾潔雯
黃梓謙
葉柏強
雷張慎佳
歐陽偉康
潘淑嫻
鄭佩慧
鄭煦喬
黛雅 (Baker Fariha Salma Deiya)
譚紫茵
蘇淑賢

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