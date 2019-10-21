【01醫務所】及早正視寒背 挺起胸膛做人

寒背問題不只局限於經常揹上厚重書包的學生或傴僂老人，也有很多成年人因各種問題而陀起後背，看起來猶如「孿弓蝦米」。根據醫學上的定義，寒背是指矢狀面（人體側面）的脊柱畸型。我們的脊柱有四個生理曲線，分別位於頸椎、胸椎、腰椎及骶椎（尾骨）。正常站立時，髖關節及膝關節應可完全伸展，頭部與骶骨上方對齊，耳朵、肩膀和髖部呈一直線，而眼睛亦能保持水平視線。正常情況下，胸骨呈20至45度的輕微後彎，但超過50度便可稱為「超級後凸畸型」，即所謂的寒背。 撰文：骨科及創傷專科劉欣安醫生

別以為寒背只會影響外觀，身體平衡亦會有機會受到影響。由於寒背會使頭部前傾，令上背部的位置高於正常，因而導致背部出現疼痛及僵硬。同時為保持平衡，大腿後側的筋腱亦會因自我調節而變得緊綳。

創傷或疾病可致脊椎後凸

若想改善寒背問題，首先要了解是屬於那一種類型。結構上，脊椎是由骨頭及軟骨組成，除頭尾段外，一般均為方形椎體；若寒背是因爲椎體及椎間盤等結構異常，呈楔狀或三角形，便可歸納為剛性後凸畸型。這類型多見於創傷性骨折、脊柱結核或強直性脊柱炎，患者站立時向前彎腰90度，後凸會變得明顯，且無法自我矯正。

另一種是柔性後凸畸型，成因為背部肌肉乏力，或是下肢神經疼痛所引致，令患者無法維持直立姿勢。但當患者躺下或向前彎腰時，後凸會回復正常。與剛性後凸畸型不同的是，柔性後凸畸型多與姿勢不當或神經肌肉疾病有關。

寒背亦與低頭玩手機有關

另一方面，寒背亦可按脊柱的曲線輪廓分類。「圓背後凸」畸型是指長節段的脊柱過度彎曲，凸起的位置會較圓及平滑，常見於姿勢不當的患者。很多年輕人因姿勢不良、懶散、常低頭按手機，甚至信心不足等問題，導致背部姿勢後凸，多數不帶痛楚，也不會惡化。但若然是「銳角後凸」畸型就要加倍留意，其學名為Gibbus，有駝峰之意，指的是短節段的結構性後凸畸型，凸起位置看來較尖，常見於先天性後凸、結核感染脊柱炎、或創傷後壓縮性骨折等，患者難靠自己力量拉直身體。

[Image/X-ray of銳角後凸]

[Image/X-ray of 圓背後凸]

退化性平背較多出現於老友記方面，由於骨質疏鬆導致脊柱肌肉乏力，上背部明顯向前彎曲，影響重心。故此不難見到老友記邊推購物車邊步行，以保持平衡及減低痛楚，惟此舉會增加跌倒及骨折風險。骨質疏鬆除了會增加患上退化性平背的機會外，更會引起多段的脆性骨折，令脊柱高度減少，使患者身材愈見矮小。

強直性脊柱炎多影響男性脊椎

除了因年齡或姿勢不當的情況外，較為人知的強直性脊柱炎，以及創傷後脊柱後凸、醫源性後凸畸型，也是寒背的常見成因。強直性脊柱炎屬於關節炎，常見於17至45歲的男士。炎症會侵蝕脊柱骨骼上的韌帶、肌腱和關節，形成新骨，生長在軟組織上，以致關節融合，令軟組織不再柔韌，脊柱變得僵硬，從而引起疼痛或晨僵等問題。此症亦會引起虹膜炎併發，甚至因長期炎症及寒背，限制胸肺擴張，影響肺功能。若然有嚴重脊椎彎曲，不止影響外觀或出現疼痛，患者亦可能無法保持水平視線，嘴部難以張開，就連重心與平衡亦受影響。患者需接受截骨矯形手術，才可回復正常生活。

大多數的寒背皆有方法治理，輕度寒背患者可先接受物理治療，而長者或需服用藥物以改善骨質疏鬆情況；如果患者仍未成年，在療程後仍需定期檢查，以免弧度增加。出現50至90度寒背的患者，可服用非類固醇消炎止痛藥減輕痛楚，或裝上支架或矯正器，以及多做伸展運動來改善情況。

[Image of 矯正器]

手術方案改善曲線弧度

大於90度的嚴重寒背患者，在選擇手術類型前，應先想清楚對治療抱甚麼期望——降低脊椎曲線程度、矯正脊柱平衡、改善神經功能，還是防止後凸進展？手術類型包括後路內固定脊柱融合術、前路鬆解及內固定融合術、截骨術及球囊椎體後凸成形術，醫生會根據患者的寒背病况，建議合適的矯正手術治療，以改善曲線弧度，令患者身體更平衡，改善神經功能、及防止病情惡化等。

要預防寒背出現，首先要養成良好的姿勢習慣，平日多做伸展運動，以鍛練背部及腹部肌肉。若然發現脊椎曲線有異，不管是什麼年紀，亦應及早求醫了解原因，勿讓情況更趨惡化。