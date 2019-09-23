【01醫務所】骨質疏鬆可導致壓迫性骨折　人愈老愈「縮水」

隨著年紀漸長，每個人都有機會患上骨質疏鬆，這個問題可令骨骼變得脆弱，容易發生脆性骨折。就筆者所見，因骨質疏鬆而導致脆性骨折的新症，為醫療體系增添不少壓力，而且情況越見嚴重。其實任何年齡的市民，亦應加強預防或盡快處理骨質疏鬆，避免日後有骨折出現。 撰文：骨科專科黃永強醫生

一般而言，吸煙者或經常喝酒的人士、長者及曾生育的女性都會有較高的機會患上骨質疏鬆。但原來當骨骼缺乏足夠的負重時，亦有機會會導致骨質密度下降，從而增加骨質疏鬆的機會。所以記緊要有適量運動、避免長期臥床和體重過輕，令骨骼可以有適當的刺激。除此之外，內分泌疾病患者和經常服食類固醇藥物人士,同屬骨質疏鬆的高危一族, 需要提高警覺。

周身骨痛與骨質流失無關

患上骨質疏鬆的風險是隨著年齡而上升的，而且礙於骨質疏鬆並無表面症狀，所以市民不應掉而輕心，長期忽視自己的骨質密度狀況。有患者自覺「周身骨痛」，便認為是骨質流失而起。事實上骨質疏鬆本身不會帶來痛楚，但身體缺乏維他命D 時，可因而患上佝僂病，間接導致疼痛。

不過，醫生仍可從求診人士外表或原因估計是否已有骨質流失的情況出現，例如因為脊椎出現壓迫性骨折，老人的身形會漸漸「縮水」或駝背，導致變矮；又或者患者平日活動自如，然而突然因簡單意外而出現脆性骨折，如跌倒或被撞倒，甚至僅是坐在較硬的沙發上，亦可令脊椎、手腕、肩膀和大腿受傷。這些現象都顯示出患有骨質疏鬆的可能性。

防止二次骨折為主導的處理手法

脆性骨折是其中一樣骨質疏鬆可以導致的較嚴重問題，因爲會直接影響患者的活動能力及生活質素。很不幸地，大部分時間患者是在發生第一次脆性骨折後才確診患有骨質疏鬆，所以醫生在處理骨質疏鬆的手法上，主要是以減低骨質流失的速度，而避免二次脆性骨折的發生機率。

醫生通常會建議使用藥物，減慢及控制骨質流失速度。較爲常用的是雙磷酸鹽類藥物，主要用作減慢體內骨質的流失速度，從而維持一定的骨質密度，有助減低再次骨折的風險。然而有研究發現，患者使用雙磷酸鹽類藥物六至十年後，有機會發生大腿外側非典型骨折個案。雖然原因機制未明，惟現時醫生會考慮多在使用此藥二至四年後停用，轉用其他藥物來控制病情。

破骨針（RANK Ligand Inhibitor）是較新的藥物，能夠模仿身體自然蛋白質來調節骨骼新陳代謝；藉以阻止破骨細胞形成，有助減慢骨質流失，並有補鈣作用。此針屬透過皮下注射，和胰島素注射筆使用方式相同；每半年注射一次即可，對患者來說非常方便。

另外一種由患者自行每天注射的副甲狀腺荷爾蒙藥物（PTH），有助保存骨質密度，對阻止骨質疏鬆有良好功效。不過由於數據顯示，這類藥物有增加患上骨肉瘤的風險，所以這類藥物不建議連續使用超過2年，而且不適合本身有較高骨肉瘤風險的病人。

注射藥物助維持骨質

要注意以上提及的藥物治療，都只能靠減低骨質流失而避免脆性骨折，而非使骨質狀況逆轉；因此患者與醫生討論，因應個別健康、骨質狀況及活動需求來決定療程方向。在接受藥物治療同時，患者或要配合物理治療，以預防骨折帶來的後續問題。

維持骨質密度就如儲蓄之道，只要｢量入爲出｣，減慢骨質流失速度，自然可減低骨質疏鬆風險。保持適量運動，選取適合自己的活動、多吃豐富營養食物，不論任何年紀或性別，適量進食奶類製品、豆腐和連骨食物如小魚乾等，已可補充體內鈣質。曬太陽也可以補充維他命D，促進吸收鈣質，，但不宜暴曬。當然，切勿忘記戒掉壞習慣如吸煙及喝酒，才能全面減慢骨質流失。