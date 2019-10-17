【逃犯條例】田總指明年繼續舉辦渣馬　籌備工作一切如常

反對修訂《逃犯條例》風波持續，各區衝突不斷，不少大型活動亦要取消。香港業餘田徑總會昨日（16日）宣布，原定於本月27日舉行「香港十公里挑戰賽」，因接獲警方發出反對通知，令賽事被迫取消。另一項由田總舉辦的「渣打馬拉松」於明年2月舉行，田總回應《香港01》表示，暫定繼續舉辦渣馬，而目前籌備工作一切如常，會密切關注情況。

明年渣馬比賽將於2月9日進行，圖為去年比賽情況。（資料圖片／李澤彤攝）

渣打馬拉松為每年一度體育盛事，吸引數萬名跑手參與。明年渣馬比賽將於2月9日進行，各組別賽事終點仍繼續是香港維多利亞公園，早前大會已公布第一輪抽籤結果。田總今日（17日）表示，明年渣馬會如常舉行，已報名的跑手可安心繼續練跑。

另外，田總於本月27日舉行「香港十公里挑戰賽」，賽事一度接獲警方發出反對通知而取消。田總表示昨日已向警方提出上訴，指賽事會安排足夠工作人員，並重申比賽的危險性低。《香港01》已向警方查詢發反對通知的原因，暫未獲回覆。

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近月因應各區出現激烈警民衝突，不少活動主辦機構亦因應風險評估而決定取消，包括旅遊發展局取消6月在中環舉行的香港龍舟嘉年華；旅發局也於日前公布取消13日舉行的「香港單車節」，以及業餘游泳總會取消原定本月27日早上舉行「新世界維港泳」。