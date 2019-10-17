迪士尼取消「彼思好友夜跑派對」　稱交通或受阻　惟日間活動如常

反修例風波持續至今逾四個月，多區出現警民衝突，不少大型活動相繼公布取消或延期。香港迪士尼樂園今（17日）宣佈因可能出現交通受阻，決定取消原定下月2日晚上舉行的3公里「彼思好友夜跑派對」，已報名人士將收到有關安排的電郵。 至於日間賽事包括「反斗奇兵10公里跑」、「玩轉腦朋友5公里跑」、「怪獸公司3公里跑」及「米奇與好友兒童跑」，則如期進行。

迪士尼樂園宣佈取消11月2日晚上舉行的3公里「彼思好友夜跑派對」活動。（香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園連續4年與香港業餘田徑總會合作，於11月2日至3日期間推出「10K Weekend」跑步活動，並首次推出３公里夜間「彼思好友夜跑派對」。樂園表示，鑒於本港可能出現交通受阻，故決定取消該項目，而受影響的跑手可免費升級換取六個月內、有效的一次標準日間門票等，並繼續領取所屬選手包與主題獎牌，或選擇全數退款。

據了解，該夜間跑步運動會於晚上10時後才結束，惟近期的公共交通運輸系統提早停運，不會提供服務，大會擔心參加者或受影響。

至於日間賽事包括「反斗奇兵10公里跑」、「玩轉腦朋友5公里跑」、「怪獸公司3公里跑」及「米奇與好友兒童跑」，則如期進行。