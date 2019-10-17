【新鴻基10K】警發反對通知書　田總上訴得直　如期10.27舉行

新鴻基地產香港十公里挑戰賽2019「破天荒」接獲警方發出反對通知書，香港業餘田徑總會（田總）一度宣布賽事取消。不過田總最終決定上訴，今日傳來上訴得直的喜訊，賽事將如常於10月27日於天水圍天影路舉行。

昨日下午，田總於facebook專頁貼出通告，宣布於天水圍舉行的新鴻基地產香港十公里挑戰賽取消。但工作人員稍後將貼文下架，並於晚上公布新消息，因接獲警方發出比賽反對通知書，所以早前宣布取消賽事；不過田總表明「非常希望這個自2003年起於天水圍天影路舉行的香港十公里賽事能夠繼續舉辦」，故向警方上訴。經過一番努力，田總於今日（10月17日）宣布，與警方及相關部門協商後，賽事將會如期舉行，將盡快宣布領取跑手包及相關細節。天水圍10K今年首次由新鴻基冠名贊助，10月27日於天水圍天影路舉行，名額6000人。

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受社會因素影響，不少體育賽事先後延期或取消，包括香港壁球公開賽改期， Formula E賽車、維港泳、香港單車節等大型賽事更要取消，學界賽事也一直押後，甚至學體會今日宣布暫停安排傳媒於本年度所有賽事的比賽場區內直播及採訪。