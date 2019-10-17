【施政報告】老村接近黃昏？　竹園村民盼收地　憶家園被掟汽油彈

寮屋，又稱鐵皮屋，是香港早年有居民佔地搭建的簡陋居所，作為臨時棲身地。隨著都市化發展，政府逐步收回寮屋土地，如今市區的寮屋已少之有少。位於黃大仙的竹園鄉，早於宋代已經建成。數百戶的大村，在城市發展之下，今天剩下數十寮屋戶。 政府發表新一份施政報告，決定動用《土地收回條例》，收回市區三大寮屋區：茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地，發展以公營房屋為主的新社區。古老小村竹園，或將難逃清拆命運。 住在竹園的村民，今天還是如常的逸樂：唱歌、休息和打麻雀。村民胡女士憶起住在這裡的時光，家園遭催淚彈侵襲和慘中汽油彈的事，成為了她和家人街坊茶餘飯後的話題。不過，即使有著美好回憶，寮屋面對日久失修，又受小販和示威影響，使她感到困難，因此她還是希望離開。 攝影：黃偉民

漆黑狹道、閣樓 格局如迷宮

來到竹園小村，村外架起了鐵絲網，鐵絲網開了一個口讓人出入。從這裡進入，則如走入迷宮。多條相似的走廊結合成一條小村，走廊漆黑而且狹窄，闊度太約只容得下一至兩個人的身位。兩旁住了四至五戶，每戶約百餘呎。走到盡頭轉彎，又是另一條格局相似的漆黑走廊，走一回，便到另一個出口。

小村的結構就是一條條走廊和小巷組成，也有處於樓上的單位。

村民製小販車自食其力

有些單位的門口擺放了一些小販車，一到夜晚，村民便推著車到村口擺檔，賣魚蛋、燒賣和腸粉等小食，幾十年如是。從樓梯走上二樓，一行四戶，有一開揚的廚房，四個爐頭，像是舊唐樓的共享廚房一樣。這樣的格局，不禁令人想起一劏幾戶的劏房，分別或在於業權。部分村民多年前買下了這個小單位，不用捱租。

有村民擺了小販車在家門口，一到夜晚便會到村口擺檔。

宋代古村

黃大仙沙田坳道旁的竹園村（或稱竹園聯合村／竹園鄉）是九龍十三鄉之一，早於宋代已有人居於此帶。十三鄉位於東九龍及九龍城，其中竹園是一條頗具規模的鄉村，村落分佈新蒲崗及黃大仙一帶，合稱「竹園聯合村」。



竹園村歷史源遠流長。據東九龍居民委員會記述，17世紀清康熙年間，朝廷工部尚書杜臻巡視粵閩，撰寫了《粵閩巡視紀略》，當中已有提及「竹園」村。1957年起，政府開始清拆竹園村，使竹園村規模銳減，如今只剩黃大仙祠旁的數十寮屋戶。

竹園聯合村又稱為竹園鄉，落成了逾百年。

30年前5萬一個百呎單位 寮屋「賣天不賣地」

這裡的村民看起來樂得清閒，悠閒自在，有老人在家裡拿著樂譜唱歌，有人在拜神，也有人在休息。胡女士住在竹園村地下130呎單位，旁邊就是車水馬龍的龍翔道。她說，當年以現金5萬元，買下小小窩居，一住便住了30多年。她猶記得30年前，5萬元是何等大數目，若以私家樓換算，足付一間大單位的首期。惟須養兒育女，故選擇一筆過買下這單位，「驚第日冇野做，又要食飯，供唔起點算。」

寮屋的一個特色，就是「賣天不賣地」，只賣一個單位，但地皮、樓宇的業權還是屬於地主。然而，她說土地的業主早已離世，業權經歷多次轉手，現在她也感到十分混亂，甚至不理解日後收地時如何釐清權責。

每個單位約一百餘呎。

日久失修自行打理 每日擔憂樓宇安全問題

業權混亂，也沒有管理處，這裡的大小事都由居民自發打理，包括維修保護。畢業建成多年，寮屋牆身已非常殘舊，樓梯生鏽，走起來也感到「危危乎」。「好似嚟冧咁，要我哋自己修補。」她笑言，昨日才修補牆身裂縫，如今是那裡破了，就修補那裡，沒有全面的保養，每日都要擔憂樓宇安全的問題。

胡女士說，寮屋外牆經常剝落現裂紋，就連催淚氣體也能滲入。

小村面臨清拆 胡女士表示歡迎

縱使存活了逾百年，小村再頑抗也擋不住發展大計，終要走入時代巨輪。今年政府《施政報告》中表示將會收回茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村的寮屋區，古村避不開被清拆的命運。

在這裡居住30多年的胡女士說，對這裡沒有什麼留戀，更希望清拆之日快點來臨。「快好過慢，因為我係受害者：小販、催淚彈！」她的家對正村口，夜晚時小販出動，就擺在她的家外，惹來衛生和噪音問題；而近月的示威活動，黃大仙的龍翔道甚至屢成戰場，硝煙彌漫。「催淚彈有風吹，我地正正東南面，牆身本身都爛晒，煙就滲入去，都數唔到幾多粒催淚彈啦。」她說，有一次星期五晚上，龍翔道再次煙林彈雨，昏人的催淚彈攻入竹園，她只能關門默默忍受。

由於鄉村無人管理，要由自己修補破漏，胡女士說，最近兩天才補了一處，像是見到那裡破爛，就修補那裡一樣。

家曾被擲中汽油彈 胡女士理解示威者

鄰近烽火漫天的示威熱點，胡女士屢受牽連。她憶述一場示威，有示威者投擲汽油彈，但懷疑失手誤中她的家，嚇著了她。「我地呢度火燭燒著咗，因為學生唔小心，掟汽油彈掟歪咗。但係啲差佬（警察）又笑，喺天橋指指吓。」自己無辜受牽連，她不單沒有怪責示威者，還買幾箱水放在家中，供示威者飲用。「其實啲學生都係好慘，支持學生，因為我哋父母個年代係共產黨逼害先落嚟香港。」她說。

雖然屢次受示威波及，胡女士也沒有怪責示威者，還買了幾箱水給示威者。

「香港是富者愈富」

收村近了，也該想想未來，胡女士只希望政府給予一個周全的安排。「我係三無人士，年紀愈黎愈大，生產力愈來愈低……」她申請過公屋，但排了多年仍無音訊，坦言無望。她對於政府所安排的搬遷計劃不抱期望，甚至對香港的前景也感到無望。「剩係幫到啲新移民，唔幫我地香港人。真真正正既香港人喎！我哋都幾廿年，都冇一間廉租屋，點解？」胡女士說得激動，話語間流露著絕望。她總結，「富者愈富」就是香港的現實。