骨質疏鬆年輕化　醫生：趁30歲前儲骨質　應多出街活動、少食快餐

骨質疏鬆症患者漸增，根據2017年政府統計處資料，全港約有45萬名婦女及12萬名男士患有此症。仁安醫院急症科顧問醫生何健基說，骨質疏鬆症的危險性在於無形潛伏，患者可因一個日常小動作致骨折。 仁安醫院骨科顧問醫生吳乙新稱，現代人生活習慣缺乏戶外運動、飲食營養不足，很多人長期躲在家玩電子遊戲，亦不會抽空參加外出活動，導致骨質疏鬆有年輕化趨勢，50歲以上的男士和停經後的女士也容易患上此病。他強調防範最重要，特別提醒30歲以下人士應多曬太陽、多吃高鈣食物，趁年輕增加骨質儲備。

何健基說，近年骨質疏鬆有年輕化趨勢；40歲以上人士骨質流失開始明顯，而50歲以上的男士和停經後的女士更屬高風險。（李恩慈攝）

近半骨質疏鬆患者 首次骨折後需長期依賴他人照顧

何健基解釋，骨質疏鬆症是慢性的骨骼新陳代謝病症，患者的骨質密度減少，結構變得脆弱。過瘦人士、煙酒頻密人士、腸胃病患者、腎病患者、類固醇服用者和關節炎患者較容易患上骨質疏鬆症。除非定期檢查，否則難以發現此病症，「嚴重患者可因一個日常小動作，譬如打噴嚏而骨折。」他續說，近半患者於首次骨折後需長期依賴其他人照顧，而骨折後一年的死亡率更高達12%至37%，後果不容少覷。

何健基​醫生：後生仔掛住打機 女仔怕曬、減肥 易變高危一族

何健基又說，近年骨質疏鬆有年輕化趨勢；40歲以上人士骨質流失開始明顯，而50歲以上的男士和停經後的女士更屬高風險。「依家啲人係唔駛出街，日日留喺屋企打機，食飯又有快餐外賣；女士又貪靚，怕曬、過度減肥，唔夠鈣同維他命D，咪容易變高危一族。」吳乙新補充，多鹽多油的飲食會阻礙鈣質吸收；與其服用鈣片，他更建議年輕人少吃油鹽、多吃高鈣食物（如奶類製品、海鮮等）、多到戶外活動和做負重運動，增加骨質儲備，以防過早流失。

吳乙山建議年輕人少吃油鹽、多吃高鈣食物（如奶類製品、海鮮等）、多到戶外活動和做負重運動。（左起：仁安醫院骨科顧問醫生吳乙新、仁安醫院急症科顧問醫生何健基、骨質疏鬆症患者刁女士）（李恩慈攝）

仁安醫院去年推出骨折聯合照護計劃，由急症科、骨科、內分泌科醫生等組成團隊，針對患者情況作健康評估、安排檢查、找出病症源頭，並提供合適的治療方案，一年內已服務超過600名市民。吳乙新稱，治療方案因病情而異，一般會為較輕微的患者安排服用鈣片及維他命D補充劑，而較嚴重的患者則需要注射補骨針或接受手術。

患者無病徵 健康靈活

年過50的刁女士今年4月接受超聲波檢查時，確診患骨質疏鬆症，目前正服用鈣片及維他命D補充劑。她自認為健康、動作靈活，而且年齡不算高，故對於患病感到驚訝。她呼籲身型較細小並已停經的婦女及早檢查，避免骨折。