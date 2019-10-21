【逃犯條例】青年大埔派傳單被劏肚　涉案內地男沒有申請保釋

19歲青年周六（19日）傍晚與友人在通往港鐵大埔站的「連儂隧道」派發翌日的「九龍大遊行」傳單，突遭人以刀傷後頸，再被刺肚至腸臟溢出。內地疑兇同日往警署自首，他被控一項有意圖而傷人罪，今午（21日）於粉嶺裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，庭上透露有人聲稱不滿他人破壞香港而犯案。署理主任裁判官蘇文隆將案件押後至12月18日，以待警方為事主錄口供及尋找拍攝案發經過的人士等，其間被告還柙懲教署看管。

被告柳國升被控一項有意圖而傷人罪。（網上圖片）

持雙程證來港的被告柳國升，22歲，報稱廚師。他被控於10月19日近大埔港鐵站入口意圖使熊家瑋身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。他聽畢控罪後以普通話回答「明白明白」。

被告疑先斬向事主頸再刺其腹

控方案情指，當日下午約5時，被告行經案發的行人隧道時撕毀牆上的標貼，因而與人爭執。他離開後折返，手持連刀柄長20厘米的生果刀斬向事主後頸。事主走避時倒地，再遭被告刺中左腹。被告在途人阻止報警期間逃跑，約6時乘的士往大埔警署自首。他警誡下稱：「我忍唔住呢啲人破壞香港，我先用刀鎅佢。」

事主已轉普通病房

控方透露，事主剛由深切治療部轉至普通病房。辯方沒有申請保釋。據了解，被告於案發前一日來港，自首時攜同疑為犯案的兇器。

案件編號：FLCC4677/2019