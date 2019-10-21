【10.20遊行】果欄周日不運作　商戶：生果存於雪櫃　避過催淚煙

反修例風波持續，大批示威者昨日（20日）參加遭警方反對的九龍遊行，但有激進示威者沿途連環堵路及縱火，警方發射大量催淚彈及出動水炮車。油尖旺日與夜充斥催淚彈餘煙，油麻地果欄一帶雖然並非主要戰場，但網傳受到「煙薰」污染，不過有果欄負責則澄清，果欄昨日不運作，只有1%貨品零售，而不少零售店選擇提早關門，大部分生果緊鎖於冷藏雪櫃，相信未有影響。 有店舖則有意外「收穫」，冰凍椰青大賣，一小時售近百個。不過商戶指，自爆發衝突以來，旅客絕跡，本地人不同「爽手」，連月來生意額約損失20%，故期望事件可盡快平息。

果欄其中一間店舖店員楊先生稱，日本香印提子在中秋節仍售約250元一束，現時回落至110元。（陳淑霞攝）

冰凍椰青大賣 昨一小時賣出百個

《香港01》記者今（21日）走訪油尖旺一帶，油麻地果欄正常營業，生果零售店店員楊先生表示，昨日遊行示威期間，人流較平日周末冷清，但後來部分遊行人士取道果欄附近路線，加上天氣炎熱，一小時內售出10多箱、即近百個冰凍椰青，「平時夏天都無咁旺啊」。他又稱，椰青每個售20元，沒坐地起價，亦不分政見，藍、黃陣營皆售。

不過，其後油麻地戲院對出位置有人縱火，防暴警察趕至清場，他們遂於下午4時許拉閘，提早3小時關門，避免混亂。

大批示威人士昨途經油麻地果欄，楊先生的生果店，一小時售出10多箱、即近百個冰凍椰青。（陳淑霞攝）

生意差 日本香印提子比去年平20%

楊先生又指，每逢周末，果欄相當旺場，亦是不少旅客的打卡熱點，但近月以來，內地客絕跡，本地客亦變得手緊，貴價生果銷量同告減少，供應商亦得悉本地市場受社會環境影響，需求量不穩，連同產量豐足關係，遂降低來貨價，以日本香印提子為例，中秋節仍售約250元一束，現時則回落至110元，去年同期售價大約140元，即便宜約20%。但他說，生意大不如前，「顧客係無以前買得咁爽手。」他透露，連月來生意額約損失20%，「都冇辦法啦」，他期望可盡快平息事件，社會盡快回復常態。

油麻地果欄一帶，雖然昨非主要戰場，但一度有防暴警察進駐附近，商户紛紛拉閘提早關門，今日回復正常營業。（陳淑霞攝）

果欄周日不運作 99%生果存放雪櫃內

網上有人流傳果欄生果受催淚彈影響，不宜進食，另一生果店老闆林先生則闢謠指，昨日催淚彈及水炮車並非直接射向果欄一帶，更相距幾條街，當時不少店舖已拉閘關門，相信生果未有波及。他又稱，果欄批發於星期日不運作，故昨日零售的生果存量只佔總貨量1%，其餘生果則儲存於批發雪櫃內，重門深鎖，相信難直接受到污染。但他又無奈說：「依家香港幾乎日日都放催淚彈，驚就唔好喺香港。」

另一檔兼做生果零售及批發的老闆娘則憂慮防暴警察日後清場時，會闖進果欄範圍，令生果遭殃。她認為警方於民居附近施放催淚彈及發射藍色水，罔顧市民及街坊安危。