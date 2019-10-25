中學學界水運會人鏈　抗議學體會限採訪、禁叫口號、大減學生門票

學體會早前公布，今年的學界比賽取消比賽場區內的直播及採訪。學界第一組別水運會最後一日的賽程於今日（25日）舉行，學界20間中學今日發起人鏈活動，譴責學體會今年比賽設下三大限制。包括無理阻止學生攝影記者採訪，禁止學生打氣隊在看台叫有政治訴求的口號，及大幅降低學生門票的數目。學體會更表示，違規的學校可能會被取消其參賽資格或影響其他學界賽事。 現場所見，有近200名學生參與人鏈，人鏈由龍堡酒店延伸至九龍公園麥當勞門外，同學高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」，「解散警隊，刻不容緩」等口號，他們又高唱《願榮光歸香港》。

活動發起人之一的盧同學譴責學體會就學界比賽設立的3大限制。（王珮殷攝）

學界第一組別水運會最後一日的賽程於今日（25日）舉行，第一組別的20間學校，包括協恩中學、拔萃女書院，喇沙書院及聖保羅男女中學的學生，發起「光復學界 和你拖」的活動抗議學體會今年的安排。

活動發起人之一的盧同學表示，往年學生攝影記者能在禁區範圍外自由採訪，但今年學生攝影記者，在首日登記時突然被告知不能到池邊採訪。他認為學體會既沒有預先通知，亦打壓學生攝影記者。 另外，盧同學亦不理解學體會禁止學生在看台上叫口號的決定，而且學生門票的安排比以往大減。他認為種種限制都不尊重學生，於是發起今日的人鏈活動，抗議學體會散播白色恐怖。

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盧同學明言不害怕學體會秋後算帳，指出人鏈活動範圍不屬於比賽場區，學體會沒有權力懲罰參與的學生。他亦表示尊重參賽同學的努力，不希望影響到他們比賽，但強調學生應該有發聲的權利。

鍾同學表示自己因為學體會「cut飛」，而未能參與學校打氣團。（王珮殷攝）

來自瑪利諾修院學校的中4鍾同學表示，自己本身是學校打氣團的成員，但因為今年學體會大幅減少學生門票的數量而未能參與。她學校的打氣團亦由往年的70多人減到今年的十幾人，她表示不能理解學體會的做法，「唔知佢地驚咩」。她指出本來學生並未有在場內叫口號的打算，但被學體會的安排激發，才會有今天的人鏈活動

來至聖若瑟書院的中5李同學表示，自己是學校打氣隊的同學，在賽事休息的時間出來參與人鏈活動。他覺得自己作為香港公民，有責任發聲，不想將來沒有機會表達自己的訴求。