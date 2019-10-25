勵敬懲教所21名在囚少女考獲55張證書　首次有人經JUPAS升大學

勵敬懲教所今（25日）舉行證書頒發典禮，頒發證書予在囚少女，以肯定她們在學業及職業訓練考試上付出的努力及取得的成果。在過去一年，有21名所員報考各類學術及職業訓練考試，共考獲55張證書，當中更首次有在囚少女成功經「大學聯合招生辦法」（JUPAS）獲得本地大學取錄，入讀學士學位課程。

九龍樂善堂主席楊小玲（右）在典禮上頒發證書予在囚少女。（政府新聞網）

勵敬懲教所表示，在過去一年，共有21名所員報考各類學術及職業訓練考試，包括香港中學文憑考試、國際英語水平測試、普通話水平考試，以及由英國城市專業學會、基督教勵行會和職業訓練局舉辦的公開考試；科目包括英文文書處理、餐飲服務、國際咖啡調配師技巧資格、咖啡沖調及拉花藝術、烘焙及糕點製作、粵式烹調及廚務、衞生經理基本食物衞生及美容護理等。



他們共考獲55張證書，其中8張為優良成績；而參與今日典禮的8名所員共考獲31張證書，當中更首次有在囚少女成功經大學聯招，獲得本地大學取錄入讀學士學位課程。

主禮嘉賓九龍樂善堂主席楊小玲表示，樂善堂十分支持署方的更生工作，屬下中學近年亦積極參與「更生先鋒計劃」的各類活動，藉此向青少年宣揚「奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息。

勵敬懲教所羈押年齡由14至21歲以下的在囚女子。懲教署為所員推行半日制教育及半日制職業訓練課程，協助所員改過自新，裝備自己，為重投社會作好準備。