【逃犯條例】遭破壞店舖裝圍板未違消防例　消防處轉介屋宇署跟進

反修例爭議持續逾四個月仍未平息，多家中資背景或曾公開表明撐修例人士相關的店舖，包括吉野家、小米之家、中國銀行及美心集團等均遭受大肆破壞。涉事店舖近期相繼在店外加裝圍板，以求加強保護。 對於加裝圍板會否違反《消防條例》，消防處回覆《香港01》表示，曾派員到記者列明的店舖巡查，發現消防設備均處於正常狀態，且逃生途徑均未有被阻塞；惟加裝圍板的相關工程會否涉樓宇改裝或加建事宜，消防處則把個案轉介至屋宇署跟進。

連鎖牛肉飯店吉野家近月以來，店舖多次遭受攻擊及大肆破壞，日前發現店外加裝金屬圍板。（資料圖片）

豉油街及好運中心吉野家無違安全規定

反修例風波觸發多場大型示威及警民衝突，示威者多次破壞中資背景或表明支持修例或警方的店舖，被砸爛店舖玻璃外牆、噴上油漆，甚至縱火等，而部分店舖包括連鎖牛肉飯店吉野家、小米之家、中國銀行及中國工商銀行等，事後以金屬板圍封商舖。

《香港01》就部分店舖加裝圍板情況，向消防處查詢。消防處表示，於本月23及24日分別派員，到訪位於旺角豉油街102號及沙田好運中心吉野家巡查，期間發現消防設備均在正常操作狀態及未有被阻塞，而逃生途徑亦暢通無阻，並遵照相關消防安全規定。

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至於位於旺角彌敦道601號地下D至F舖的小米之家、長沙灣道833號長沙灣廣場的中國銀行以及中國工商銀行（亞洲）。消防處則指在本月24及25日到上述地點巡查，發現小米之家正進行內部裝修工程；至於其餘兩家銀行則維持營業，且發現其逃生途徑暢通無阻，消防竣備亦在正常操作狀態、未有被阻塞。

惟消防處補充，巡查期間發現上述所提及的店鋪及食肆加裝圍板一事，相關工程會否涉及樓宇改裝或加建事宜，消防處則指已經將個案轉介至屋宇署跟進。