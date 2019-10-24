【逃犯條例】商戶圍板或違規　消防防火組將實地巡視了解

反對修訂《逃犯條例》風波持續，激進示威者近月於部分商舖縱火，令商戶損失慘重。部份商舖事後以木板、金屬板等物料圍封商舖，以免再受破壞。 副消防總長（總部）陳慶勇今日（24日）在消防處記者會上表示，留意到近日商舖於店外圍上板塊，他透露處方曾接到相關查詢，防火組會派員進行實地巡視。

副消防總長（總部）陳慶勇24日在消防處記者會上表示留意到近日商舖於店外圍上板塊，他透露處方將派員進行實地巡視。（李澤彤攝）

激進示威者毀目標店舖

消防處今日（24日）就最近聚眾活動的滅火救援行動舉行記者會，副救護總長曾敏霞、副消防總長（總部）陳慶勇及署理分區指揮官（九龍南）張廣源會見傳媒。

有不少曾就反修例運動發表意見的食肆和商舖，近月遭持相反立場人士針對。有部分中資背景或「福建幫」商舖，遭激進示威者砸爛店舖玻璃、噴上噴漆，甚至縱火等。有商舖其後用木板或金屬板圍起被破壞位置，以防示威者再破壞店舖。

消防處曾收相關查詢

副消防總長（總部）陳慶勇表示，了解到現時有商舖持續遭人縱火，因此圍上木板或鐵板。他透露處方曾收到相關查詢，相關防火組同事亦就事件進行了解，亦會進行實地巡視，與有關店舖的商戶了解實際情況，就會否有更好安排提供建議。