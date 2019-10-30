【逃犯條例】少年涉戴口罩襲擊提訊　投訴遭禁錮黑房毆至留院4天

網民10月18日發起「五區遊行LUNCH TIME快閃」，一名18歲少年在觀塘參與快閃示威期間，疑遭中年漢拍攝「大頭照」，雙方發生碰撞，另一中年漢介入後亦倒地。少年被控蒙面及襲擊等4罪。案件今在觀塘法院提堂，被告投訴被捕後曾被禁錮黑房；期間遭人毆打約十分鐘，以致他要留院治療四日。裁判官准案押後至12月16日再訊，亦縮短被告宵禁時間，卻拒讓他下月赴台參加匹克球比賽。

被告徐俊傑(紅黑格上衣)在朋友的傘陣下護送離開。(呂樂謙攝)

被告是多類球隊代表

被告徐俊傑，18歲，報稱中五學生，被控參與非法集結、身處非法集結時使用蒙面用品、在公眾地方打鬥及普通襲擊4罪。被告同時是躲避盤、藤球和卡巴迪香港代表隊成員。

控罪指，被告於今年10月18日在牛頭角玉蓮臺地下外參與非法集結，及無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辯身份的蒙面用品，即一個黑色口罩。另外，被告被控於上述日期及地址，與一名不知名男子參與非法打鬥，及襲擊男子吳耀華。

欲取回手機被拒

被告稱12月底須赴台灣代表香港參加匹克球比賽，裁判官未有批准，但指辯方若能補充有關的證明可再上法庭申請。

辯方亦有申請取用被告遭警方扣查的手機，包括有關該比賽的證明文件，惟控方指被告被拘捕時疑曾試圖刪除資料，被告否認其事，裁判官最終未有批准。

黑房被毆無法認人

辯方亦向法庭投訴，指被告被捕並帶返警署後，曾被禁錮在一黑房內，期間遭數人毆打約十分鐘，以致他要留院治療4日；辯方稱，由於房間太黑，被告無法得知襲擊者的身份或職位；而出院後，被告亦在學校內被不知名人士騷擾。裁判官把所有投訴暫時記錄在案。

案件編號：KTCC 1859/2019