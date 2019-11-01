工業垃圾棄置量5年飆升7成　環團：情況失控　促政府堵塞漏洞

本港堆填區面對飽和問題，惟有環保團體調查發現，去年本港工業垃圾繼續大幅飆升。綠惜地球引述政府統計處數字指，工業垃圾棄置量連續兩年大幅增長，2018年的棄置量比2017年增加24.4%，5年間累計更飆升7成。團體認為，問題與內地2018年全面限制入口「洋垃圾」政策有關；亦有本地回收商從外地入口垃圾作回收處理後，將剩餘的廢料於本港棄置。 綠惜地球促政府做好把關，堵塞法律漏洞，嚴防外來低端工業垃圾湧入，將香港當成「垃圾崗」。

朱漢強形容工業垃圾增長情況已達失控，促政府堵塞漏洞。（資料圖片）

廢料商入口「洋垃圾」轉售 剩餘物料進堆填區

綠惜地球早前向統計處索取去年垃圾棄置量數據，發現去年工業垃圾棄置量達1,380公噸，比2017年增加24.4%。綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，2017年工業廢物棄置量已較2016年增長20%，故去年底已提醒政府部分垃圾或來自無法出口內地的外來垃圾，政府應要做好把關，惟今年增幅更高，他形容情況已「失控」。

朱估計，工業垃圾飆升是由於「內外夾擊」，近年內地收緊廢料入口標準，但垃圾以循環再造為由仍可進口本港。他指，近年新界增加不少塑膠處理公司，由外國進口垃圾後，抽取貴價物料轉售，但剩餘的物料就棄置至本港堆填區，故推高工業垃圾數量。另外，內地收緊進口標準下，部分本地廢紙及廢膠無法出口，亦增加棄置量。

綠惜地球引述統計處數字指，工業垃圾棄置量連續兩年大幅增長。（綠惜地球提供）

去年人均都市固體廢物升半成

綠惜地球又指，去年本地廢物量不跌反升，其中人均都市固體廢物每日棄置量，由2017年的1.45公斤，增至去年1.53公斤，增幅達5.5%。朱漢強促請政府落力防止外來低端廢物流入，同時加強本地的回收及再造能力；而政府和立法會能亦應爭取在本立法會年度內，盡早通過廢物按量收費政策。環保署回覆指，香港固體廢物監察報告2018年的統計報告尚在編製中。