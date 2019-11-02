【萬聖節】蘭桂坊酒吧因警封區生意減半　店員：遲出糧持續三個月

本周四（31日）是萬聖節前夕，因有人發起港島面具集會遊行，由銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊一帶「扮鬼扮馬」慶節，藉以反對《禁蒙面法》。警方呼籲當區店舖有需要時提早關門，以配合警方行動，但酒吧早已表明會如常營業，惟當晚警方早已設人鏈式封鎖線禁止任何人，區內食肆因此大受影響。 有酒吧店員指，生意相比去年同日下跌最少5成，老板擔心店舖情況留守，黯然神傷；又大爆近月公司生意慘淡，9月已出現拖糧情況，上月更分兩次出糧，感受到老闆經營困難，「我也是消遣場所工作，也喜愛跟客人互相分享快樂，近日同樣也感到不開心，收入受影響，無奈，但只能平常心面對。」

31日晚萬聖節前夕，蘭桂坊因連串警民衝突被封區，一片死寂。（資料圖片/歐嘉樂攝）

警方7:45封區 只可出、不可入

中環蘭桂坊一帶向來是慶祝萬聖節勝地，人人扮鬼扮馬，每年都非常熱鬧。近日的警民衝突未平息，有網民周四晚發起港島面具集會遊行，由維園遊行至中環蘭桂坊「慶節」，藉以反對《禁蒙面法》，警方嚴陣以待。

蘭桂坊酒吧食肆當晚如常營業，到晚上7時45分，警方宣布封築成大型人鏈圍封德己立德及皇后大道中以上位置，「封鎖區」內只可出、不可入。在區外的市民和遊客怨聲四起，加上有示威者加入，觸發多場警民衝突。警方在皇后大道中、德輔道中、擺花街進行驅散行動，連環發射催淚彈和橡膠子彈，約10人被捕，到午夜過後兩三小時才平靜。酒吧不少一早關門，有開門的也門可羅雀。

警方昨日（1日）解釋因四大理封區，並獲蘭桂坊同意。

萬聖節前夕的晚上，蘭桂坊酒吧無客可招呼，今年顯得不一樣。（資料圖片/歐嘉樂攝）

德己立街酒吧店內空無一客

《香港01》記者昨日（1日）再臨蘭桂坊，市面大致平靜。位於德己立街的酒吧「Gate」，其職員Katherine表示，31日晚的生意的確差太多，相對去年少了最少5成，晚上約8時警方封區後，只許少量外籍顧客，街上非常冷清，「封路期間只有路邊四張枱坐有客人，店內是『全空』的，部份客人仍在翩翩起舞慶祝，期間曾有催淚煙散到店外，即安排客人到店內坐。我的心情好崩緊、不快樂，始終熱鬧才是香港的萬聖節應有氣氛。」

Katherine續說，萬聖節前夕一向為每年最好生意的其中一晚，惟老闆早收到消息，警方呼籲暫停營業，卻罕在留在店內打點，期間眼見生意似能回復，警方卻即時封路，顯得「無癮」又無奈，「他有數所酒吧在同一街上，急得想拉開封鎖線，但最後忍住了。」警方到午夜時分才放鬆防線，讓少量市民進出，但生意已受影響，少了最少5成。

位於德己立街的酒吧「Gate」，31日晚的生意相對去年少了最少5成。（梁煥敏攝）

+ 5 + 4 + 3

老闆遲出糧 未辭職員工有心理準備

Katherine又提到，社會運動開始至今已近5個月，逢周六、日原定生意高峰期，港島區遊行路線幾乎都途經中環一帶，路面狀況受影響，生意大受打擊。她透露，自9月開始公司出現遲出糧情況，每每延遲7日才存入銀行，上個月更分兩次出糧，感受到老闆的壓力，「我眼見生意有多差，明白老闆的難處，更有同事早已辭職，上一次出糧除延遲7日，更相隔數天分兩次出糧，一切也有心理準備。」

新酒吧相繼結業

她續說，至8月起，同一街道上已有最少三間經營不足一年的酒吧相繼結業，若生意仍未能改善，情況可能會繼續，坦言自己非為經營者，但作為帶給人喜悅的行業的工作人員，她非常不開心，「去年每逢六、日，大型節目，酒吧內滿是食客，動也不能動，但昨日卻為冷清，真不開心！」

父母來自東歐地區的她於香港出生，直言早當香港為家，近日的社會事件也令她感到不快，也希望可盡快得以解決，「香港是世界最安全地方之一，相對我本身的家鄉，一直都好安心居住，現時卻有所改變，希望事件快點解決就更好。」

31日晚警方在中環發射催淚彈，食店被迫臨時關門暫停營業。（資料圖片/歐嘉樂攝）

食店「Grill」跟酒吧一樣經營至清晨6時，店員指當晚照營業，但無客。（梁煥敏攝）

串燒店一度以為有轉機 封區後開門等客客不來

此外，於德己立街的「Grill」出售串燒美食，跟酒吧一樣經營至清晨6時。一名工作多年的店員坦言，公司開業超過6年來，今年的生意最差，萬聖節前夕當晚，為減少經營損失，封路下堅持營業，但生意按年損失最少5成，頗為慘重，「有一段時間警員放催淚彈，我哋拉低閘門一陣，之後都繼續開，係無人， 但唔開就更加唔掂啦！」

她坦言蘭桂坊的商店生意也受影響，當日晚上6時許，仍有大批市民前來慶祝，以為有轉機，但不消一回警方卻封鎖，人潮即時消失，無奈接受，「其實之前睇新聞都估到會咁，預咗啦，但的確早咗少少。」她同意現時汰弱留強，本來經營情況一般的食肆加速「死亡」，感到無奈。

到雲咸街遊玩的Mandy（左）表示，雖然得知蘭桂坊一帶早已被鎖，但每年只有一天可理所當然化「鬼妝」出外遊玩，不能錯過。（梁煥敏攝）

昨日凌晨約1時，酒吧陸續重開，不少打扮得亮麗的男女重返酒吧。其中到雲咸街遊玩的Mandy表示，雖然得知蘭桂坊一帶夜店早已被封，但每年只有一天可理所當然化「鬼妝」出外遊玩，不能錯過，故未有想過取消活動，「我哋有海洋公園全年證，我專登因為呢個節日而買，哈佬喂又唔畀人去，而家連酒吧又話唔畀去，我喺出面坐咗幾個鐘唔知做乜，講唔過囉！」她認為警員雖強調中環有多危險，但在現場卻感覺不到，「香港人為咗玩都要無畏無懼！」

另外，亦有就讀大學二年級，首次於萬聖節到蘭桂坊玩樂的楊小姐亦同樣說不太擔心，她稱明白到近日社會事件所致的警民衝突，加上多條街邊封鎖，影響心情，但不會因此被「嚇到」，「其實現時好多嘢都係香港人共同承擔。」