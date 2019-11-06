機場自助保安閘口設容貌辨識技術　拒使用旅客僅佔0.17%

香港國際機場自2018年8月起啟用自助保安閘口，具備容貌辨識技術，核對進入機場禁區旅客的證件資料。政府今日（6日）書面回覆立法會質詢時指，啟用至今已有超過1,730萬人次使用相關閘口，當中約有3萬名通過自助保安閘口的旅客選擇不使用容貌辨識技術，僅佔約0.17%。

政府指，啟用至今已有超過1,730萬人次使用機場自助保安閘口，當中約有3萬名通過自助保安閘口的旅客選擇不使用容貌辨識技術，僅佔約0.17%。（資料圖片）

政制及內地事務局今日書面回覆立法會議員莫乃光表示，為香港國際機場自助保安閘口提供容貌辨識技術的供應商，是在香港註冊的日本電氣香港有限公司。自助保安閘口採用該公司擁有專利的容貌辨識技術（NeoFace），用以核對進入機場禁區旅客的證件資料，確保旅客身分與登機證所示資料一致。

一號客運樓現設有68個自助保安閘口，當局指出，自助保安閘口於2018年8月29日啟用至今，已有超過1,730萬人次使用，當中約有3萬名通過自助保安閘口的旅客選擇不使用容貌辨識技術，佔約0.17%。

自助保安閘口旁仍保留傳統人員檢查，旅客可拒絕使用具備設容貌辨識技術的自助保安閘口。（資料圖片）

至於警務處「自動車牌識別系統」，當局解釋系統是用以讓交通執法人員偵測涉及四類交通違例事項的車輛，包括：未領牌照車輛、登記車主被取消駕駛資格的車輛、登記車主有未執行的交通拘捕令的車輛和被盜車輛。如發現車輛可能涉及該四類交通違例事項，警務人員會截停有關車輛作進一步調查。

當局強調，該系統所收集的資料不會用於偵測該四類交通違例事項以外的用途。根據資料，該系統的供應商為「QRO Solutions Ltd」，註冊地點在英國。

一號客運樓現設有68個自助保安閘口。（資料圖片）

運輸署應用自動車牌識別技術的系統，供應商包括快易通有限公司及柏景科技有限公司，使用地點包括行車速度屏系統、政府公眾停車場出入口管理系統、政府隧道及管制區的自動繳費系統，以及進入馬灣的繳費系統。