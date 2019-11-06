【逃犯條例】至今145港鐵站遭破壞　四大交通工具客量均錄跌幅

自6月反修例運動起，警民衝突不斷，近月有示威者抗爭行動升級，破壞港鐵車站和交通燈等。保安局局長李家超書面回覆立法會議員劉業強提問時表示，截至上月29日，累計有85個港鐵車站、60個輕鐵車站，以及約460組交通燈先後受破壞；康文署亦因受遊行示威活動影響，累計臨時關閉超過1900次。 而根據運輸署最新的交通數據，專營巴士、專線小巴、電車及港鐵，在5月至8月期間，四項交通工具的每日平均乘客量均錄得跌幅，分別為6.6%、1.5%、19.3%及9.1%；電車的乘客量跌幅為交通工具之首，較港鐵跌幅多逾倍。

在銅鑼灣廣場一期旁的港鐵站，被黑衣人破壞及縱火。（余俊亮攝／資料圖片）

近月示威者有關反修訂行動升級，破壞港鐵站、交通燈，以及部分中資企業等。保安局局長李家超書面回覆立法會議員劉業強提問，指自6月以來，本港持續有示威遊行等公眾活動，其中不少以暴力告終。而截至上月29日，在93個港鐵車站及68個輕鐵車站之中，累計有85個港鐵車站及60個輕鐵車站先後受破壞。

另外，李家超續指港鐵大量設施損毀，包括出入閘機遭破壞約1600次、售票機、八達通增值機、查閱機，以及客務中心設備960次、輕鐵月台八達通收費器915次、閉路電視鏡頭約1100次、扶手電梯75次、升降機約50次、車站出入口玻璃幕牆約1060次及車站出入口捲閘130次。

根據運輸署最新的交通數據，專營巴士、專線小巴及電車，在5月至8月期間，三項交通工具的每日平均乘客量均錄得跌幅，分別為6.6%、1.5%及19.3%。（資料圖片）

電車每日平均乘客量大跌19.3%

而截至10月底，共有超過300條專營巴士路線、超過300條專線小巴路線，以及所有電車路線均曾受影響，而需改道或停駛。書面回覆引述，運輸署最新的交通運輸資料月報數據指，專營巴士、專線小巴及電車的每日平均乘客量分別由今年5月的418萬人次、151萬人次及15.8萬人次，下跌至今年8月的390萬人次、149萬人次及12.7萬人次，跌幅分別為6.6%、1.5%及19.3%。

港鐵每日乘客量 由每日553萬人次下跌至502萬人次

然而，進一步翻查運輸署數字，港鐵的每日平均乘客量亦由今年5月的約552萬人次，下跌至今年8月的約502萬人次，跌幅為9.1%。

其中港鐵線路、機場快線及輕鐵的每日平均乘客量分別由今年5月的498萬人次、4.7萬人次及49.7萬人次，下跌至今年8月的452萬人次、4.2萬人次及46萬人次，跌幅分別為9.2%、10.6%及7.4%。

自本年6月以來截至10月底，全港共約有460組交通燈，先後約850次受 人為破壞或干擾、40盞路燈被破壞、4.56萬米路旁欄杆被拆除，以及約2900平方米的行人路路磚被拆走。（資料圖片）

康文署轄下場地累計臨時關閉超過1900次

而自本年6月以來截至10月底，全港共約有460組交通燈，先後約850次受 人為破壞或干擾、40盞路燈被破壞、4.56萬米路旁欄杆被拆除，以及約2900平方米的行人路路磚被拆走。

另外，食物環境衞生署有約670個廢屑箱遭破壞，路政署亦有超過900個臨時膠護欄和1500個水馬遺失。而近月涉反修例活動的破壞，是由路政署負責維修或重置設施，其所涉及的費用超過1000萬港元，而食環署重置廢屑箱的費用則約為港幣56萬元。

除了有設施受破壞外，康文署轄下的康樂場地，包括公眾游泳池、體育館、運動場、公園等，亦曾因受遊行示威活動影響，累計臨時關閉超過1900次。至於康文署轄下的文化場地，包括表演場地、博物館、圖書館等，亦曾因應有關情況及安全考慮而臨時關閉超過500次。