國際美酒展周四開幕　首度展出烏克蘭、拉脫維亞酒品　加強保安

香港國際美酒展將於周四起一連三日(7日至9日)在香港會議展覽中心舉行，貿發局表示，現時總共有30個國家及地區的1075家參展商參與今年的展覽，為了令一眾買家增添客源，貿發局已安排65個包括26國的業務團體參與購買，今年的參展商數量與去年相若，其中烏克蘭、越南、拉脫維亞出產的酒類產品將首次來港推出。 貿發局指，因應近期社會活動，會加強展館一帶保安。

貿發局展覽市場發展總監溫少文表示，期望展商第三日的公眾館有2.4萬人參與，期望今年能夠持平。（梁煥敏攝）

本地參展商威揚（酒業）有限公司市場策劃及傳訊經理郭齊耀表示，經過多個月來的社會運動，明白到市民的心情較差，影響購買意欲，故今年目標是生意額能夠與去年相若。而今年亦邀請了兩位來自日本頂級的調酒師到場表演、調劑美酒，希望業界及市民能夠品嘗到不同的口味，增加購買意欲。此外，公司亦加入價錢較相宜的葡萄酒，希望以優惠價吸引消費者。

展商：貿發局主動助「搵生意」

郭又説，由於攤位早於半年前已經落訂，貿發局沒有減價吸引他們參展，但其中做了較多功夫為他們「搵生意」，「今年真係主動多咗好多，都可以話係因為（社會運動影響）令貿發局諗多咗方法幫我哋。」

威揚（酒業）有限公司市場策劃及傳訊經理郭齊耀表示，公司亦加入價錢較相宜的葡萄酒，希望以優惠價吸引消費者。（梁煥敏攝）

興隆食品有限公司市場銷售經理張旭初則説，預計今年的營業額較去年稍為下降或持平，「主要係因為啲餐廳開唔到門，佢哋唔敢入太多貨，我哋都理解嘅，所以能夠持平已經好好。」但他說，現時未有計劃減價應戰，但會增加折扣優惠，例如以往需要10支酒才能減價，今年會有所調整，希望能夠回饋顧客。

另外，展館設有多個不同國家及區域的主題，比較大型的展區包括美國、西班牙、日本及捷克等，其中美國展區的威士忌部份來自南部地區，味道比較沉實溫馴，西班牙展館CUATRO RAYAS會推出3支來自125年古樹白葡萄酒，味道清而有深度，相當特別。

貿發局展覽市場發展總監溫少文表示，香港人對飲酒市場需求越來越大，並且對新產品、高質素飲品要求甚大，雖然今年的零售市況放緩，但相信仍能維持一定客源。他指，去年同期參展商第三日的公眾館有2.4萬人參與，期望今年能夠持平。

對於現時社會運動依然繼續，溫少文表示貿發局現時已有對策確保場內的參展商、市民可安全、順利入場及離開，例如會安排車輛給予參展商來往展區及酒店、機鐵站等，展館一帶亦會加強保安，確保一切順利。

興隆食品有限公司市場銷售經理張旭初則説，預計今年的營業額較去年稍為下降。（梁煥敏攝）

展期最後一日（9日）為公眾展，並將於早上10時半至下午6時開放，即日購買門票為200元，現時則可以於多個網上售票處以優惠價99元購買門票， 為了確保參展商及各地買家能夠順利交易及安全受到保障，今年花盡心思「應戰」，並有以下五招：

1）會展大堂及各個位置加強保安； 2）為免擔心飛機延誤問題，已在機場及多個能夠接觸他們的地方設有櫃檯，為參展商及買家解答各項問題，並跟適合的買家進行配對； 3）延長展區的開放時間，確保他們能夠順利交易及收拾攤位； 4）為怕交通問題，已準備好接送車輛來往酒店及展區； 5）來港參展商及買家「人生路不熟」，職員已提供私人電話號碼，供他們隨時聯絡。