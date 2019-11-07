原定區選日辦慈善跑　聯合國兒童基金取消賽事：有持續不確定因素

聯合國兒童基金香港委員會今日（7日）公布，鑑於連串持續且不確定的因素，將可能影響賽事及各項安全措施的順利推行，為確保參加者及義工等人安全，聯合國兒童基金會（UNICEF）決定取消原定11月24日、即區議會選舉當日於迪士尼樂園度假區及欣澳舉行的「為兒童跑」賽事，又形容為「令人遺憾且艱難的決定」。

聯合國兒童基金香港委員會公布，經審慎思量後，決定取消原定於11月24日假香港迪士尼樂園度假區及欣澳舉行的聯合國兒童基金會「為兒童跑」2019賽事。UNICEF指， 鑑於連串持續且不確定的因素，將可能影響賽事及各項安全措施的順利推行，顧及到家庭及兒童參加者眾，為確保參加者、義工、受邀嘉賓及其他持分者得到最佳保障，經再三考慮後，UNICEF決定取消本年度賽事，又指「是令人遺憾且艱難的決定」。

UNICEF稱為跑手及捐助者派發「感謝禮包」，料於12月初讓各人領取，若跑手希望退回捐款，亦可於2019年11月20日或之前填妥經電郵發送的網上表格以作安排。UNICEF亦將於下屆開放「優先報名」名額，以答謝跑手們的支持。

活動查詢：電郵至run@unicef.org.hk，或致電2833 6139（選擇語言後請按 [0] 字）。