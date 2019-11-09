【逃犯條例】上市公司佳景集團澄清　獨立非執董陳百祥並非阿叻

本周二（5日）藝人「阿叻」陳百祥與杜汶澤在港台電視節目《視點 31》上舌劍唇槍，二人的政治言論引起全城熱議。佳景集團（0703）一名獨立非執行董事同樣叫陳百祥，集團昨日（8日）發聲明澄清，該集團管理層並非藝人陳百祥，「只屬同名同姓之誤。」

佳景集團在官方網站及社交媒體貼文稱，近日謠傳藝人「阿叻」為集團管理層一事純屬誤會，「只屬同名同姓之誤。」集團澄清，非執行董事陳百祥是一名73歲的澳門資深會計師，在財務及會計行業擁有超過39年經驗，而且是陳百祥會計師樓的唯一老闆，與藝人「阿叻」絕無關係。

佳景集團的業務主要分布在澳門，提供餐廳、校園餐飲、洗衣服務、溜冰場及保齡球場等。集團亦在香港、台灣及內地開設餐廳，在本港擁有的餐廳包括霸嗎拉麵、風雲丸、亞蘇爾澳門菜、Mad For Garlic、首首韓式小館及小島澳門菜。

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藝人「阿叻」陳百祥在這五個月來多次高調「撐警」，他出席了於7月舉行的「守護香港大集會」，與譚詠麟、鍾鎮濤、梁家輝與肥媽等藝人同場支持警隊。陳百祥在上月探訪屯門警署慰勞警員，更說：「如果我做警務處長就好了，兩個月前已經開了真槍，好快解決。」片段曝光引起大眾嘩然。

他於本周二獲邀到港台電視節目《視點 31》擔任嘉賓，向另一嘉賓杜汶澤舌戰，說「呢幾個月淨係睇到暴力」、「出世以嚟從來未見過咁亂」，又指看不到警方暴力。他更發表與事實不符的言論，誣稱7.21元朗襲擊當日，民主黨林卓廷帶武器入元朗，但事實上林卓廷是在元朗白衣人無差別襲擊市民，警方遲遲不出現後，才到元朗。