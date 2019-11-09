無綫新聞攝影師遇襲　香港01採訪車被砸　記協、攝記協譴責

撰文：韋景全
最後更新日期：
11月4日凌晨在將軍澳停車場墮樓的科大學生周梓樂，昨日（8日）早上離世。他墮樓原因成謎，事發時爆發警民衝突，救護車亦無法及時抵達，科大校長要求警方獨立調查有無延誤醫治。
昨日多區都有悼念活動，之後爆發警民衝突。無綫新聞攝影師採訪期間，有人上前問攝影師「係咪TVB呀？」攝影師回應「係呀」後，攝影機隨即被搶去和毀壞，攝影師亦一度被箍頸。無綫電視昨晚譴責有關行為並報警處理。
另外昨晚《香港01》採訪車的玻璃亦被毀，但車內器材並無損毀。今日（9日）香港記者協會和香港攝影記者協會亦發表聯合聲明，譴責針對襲擊新聞工作者的行為，要求各方停止針對新聞工作者。
聲明全文
香港記者協會及香港攝影記者協會接獲無綫新聞攝影師被襲及攝影器材被毀的報告。昨晚（11月8日）約10時15分，無綫新聞攝影師在旺角彌敦道與亞皆老街交界遇襲受傷。據了解，事發時有數名人士查問後確認攝影師來自無綫新聞，繼而搶去其攝錄機及腳架，以鐵棍打爛攝影器材，並向該名攝影師施襲，攝影師頸項及腳部扭傷，需送院治理。另在將軍澳，香港01採訪車車頭玻璃亦被破壞。
兩協會譴責此等針對性襲擊新聞工作者及阻礙其履行職務的行為，要求各方立即停止任何針對新聞工作者的阻礙、干擾或暴力行為，讓前綫新聞工作者均能有效地履行其第四權天職。
香港記者協會
香港攝影記者協會
2019年11月9日