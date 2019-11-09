無綫新聞攝影師遇襲　香港01採訪車被砸　記協、攝記協譴責

11月4日凌晨在將軍澳停車場墮樓的科大學生周梓樂，昨日（8日）早上離世。他墮樓原因成謎，事發時爆發警民衝突，救護車亦無法及時抵達，科大校長要求警方獨立調查有無延誤醫治。

昨日多區都有悼念活動，之後爆發警民衝突。無綫新聞攝影師採訪期間，有人上前問攝影師「係咪TVB呀？」攝影師回應「係呀」後，攝影機隨即被搶去和毀壞，攝影師亦一度被箍頸。無綫電視昨晚譴責有關行為並報警處理。

另外昨晚《香港01》採訪車的玻璃亦被毀，但車內器材並無損毀。今日（9日）香港記者協會和香港攝影記者協會亦發表聯合聲明，譴責針對襲擊新聞工作者的行為，要求各方停止針對新聞工作者。