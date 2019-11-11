【逃犯條例】區議員許銳宇調解衝突被控阻差　控方求涉案警匿名

7月14日沙田區反修例遊行後，發生警民衝突，當區議員許銳宇到場調解時，被指阻差辦公被控。案件今（11日）再提堂，控方申請修改控罪，包括隱去聲稱被妨礙的警署警長姓名。署理主任裁判官高偉雄指早前應訊時已公開名字，並質疑有無實際需要。案件押至下月16日再訊，以待辯方收妥文件，屆時會再處理匿名申請，許或會答辯。許獲准以一萬元保釋，另每周報到次數減為一次。

被告許銳宇被控一項阻差辦公罪。(林樂兒攝)

被告許銳宇，31歲，被控一項阻差辦公罪，指他在今年7月14日在新城市廣場，故意阻撓正在執行職務的警署警長葉克勤。

控罪早前已公開該警姓名

控方申請修改控罪，並稱準備好就修訂控罪答辯。代表許的大律師石書銘指出，控方的修訂包括以X代稱警署警長葉克勤，不符合一般刑事程序，故此反對匿名。控方解釋，已索取律政司意見，因應現時的社會運動狀況，警務人員作為事主，需要受到保障。裁判官則道，早前提訊已公開了事主的姓名，質疑現在遮蔽名字的用處。

辯方指若批准控方可無限擴張

石大狀續指，控罪書有既定格式，不是由控方說了算，理應讓法庭聽取陳詞再決定。而且，本案的指控是阻差辦公，不涉及施襲，不見得事主會受攻擊威脅。他認為，若控方以此作為理據，則可無限擴張，如此做法並不妥當。

官指只考慮隱藏受驚證人身份

裁判官謂，此案非風化案，一般而言，法庭只會考慮替受驚的證人隱藏身份，惟控方現時無實際證據指該警署警長受到恐嚇。此外，高等法院頒發的臨時禁制令已涵蓋此範圍，限制披露警員的工作住址等，以免警員及其家人受到騷擾。

控方指就近期事件的新指示

控方透露這是律政司就近期事件的新指示，稱會再斟酌如何處理。另外，控方打算在控罪中加入「連同不知名人士」行事的字眼。裁判官決定將申請留待下次提堂處理，如控方匿名則提早呈交書面陳詞。被告申請減少報到次數獲批，保釋金由5000元增至1萬元。

許銳宇為沙田翠田區區議員並競逐連任，同區侯選人為林玉華。

案件編號：STCC3744/2019