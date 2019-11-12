【11.12三罷】黑衣人截停巴士噴漆放車胎氣成新常態　工會指危險

反修例風波持續，昨今兩日(11和12日)均網民發起罷工表達訴求。旺角彌敦道、亞皆老街，有數十輛巴士停泊，有在場清理巴士的工作人員稱，昨夜至少有50輛巴士被放氣，未知何時能移走巴士。 有巴士工人指出，現時多區路面情況猶如戰場，示威者曾經在巴士行駛期間關掉死火燈，以噴漆塗污倒後鏡等行為十分危險，有可能引起嚴重意外，故呼籲示威者勿破壞巴士設施。

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今日(12日)下午2時許，旺角彌敦道、亞皆老街位置，有數十輛巴士車胎被放氣停泊於路面；彌敦道近匯豐銀行一帶至少停泊20架巴士，現場交通受阻。部分巴士車窗被塗上字句，包括「麻木 是一種罪惡」、「嫐完肯行動未」，而部分巴士擋風玻璃亦被塗污，阻擋司機位置視線。

在場清理巴士的工作人員稱，有至少50架巴士在昨晚被放氣，會先清洗巴士玻璃，換胎或為車胎加氣，再安排移走巴士，未知何時能移走巴士；惟該職員稱事件對他影響不大，因他本身都需要上班。

而現場亦至少五輛警車和至少兩架消防車，其中一架警車更寫有「炸彈處理」，據現場人士稱，懷疑與旺角站有危險物品有關。

下午3時許，有多名九巴職員到場為巴士車胎加氣或換胎，有現場九巴工作人員稱，公司已安排至少50名工作人員到場，惟為車胎加氣後仍需再檢查車輛安全才可駛走車輛。

↓↓11月12日示威者裁停一架城巴機場巴士↓↓

九巴分會主任黎兆聰：多區路面猶如戰場

九龍巴士分會主任黎兆聰表示，停泊於彌敦道一帶的巴士，受到不同程度破壞，當中涉及將輪胎放氣、以噴漆塗污倒後鏡以及擊碎巴士玻璃。他續指，現時大部分九巴車輛都不能維持正常服務，公司將盡力派員到停泊巴士的現場為輪胎打氣。

黎又指，昨日巴士路線15A來往平田及慈雲山下午起均不能行駛，原因為駛經的路段地下皆佈滿磚頭，會影響行車安全，故公司決定停駛該路段。他表示，現時多區路面情況猶如戰場，示威者曾經在巴士行駛期間關掉死火燈，以噴漆塗污倒後鏡等行為十分危險，有機會引起嚴重意外，故呼籲示威者勿破壞巴士設施。

對於九巴有否更新車長安全指引，以免車長避免行車期間吸入催淚煙。九巴職員權益工會理事長李國華稱，公司現時僅指倘遇緊急情況，應盡快疏散乘客，並到安全地方暫避，惟最近未有提升車長的安全裝備。但他補充，車長駕駛期間戴上防護裝備或會阻礙視線，故希望社會盡快恢復秩序。

新巴城巴亦有巴士在各區被塗污或毀壞，兩巴會在安全的情况下，盡力為市民提供巴士服務。九巴表示，過去兩天各區均有巴士受到破壞，已盡最大努力調派人員進行維修，以減低對乘客的影響，已再次提醒車長和前線同事一切以安全為首要考慮。